Минус девять за бортом

Девять авиакомпаний остановили полеты в России за 2022 год. У четырех из них Росавиация приостановила основной документ — сертификат эксплуатанта. За предыдущие пять лет было пять случаев приостановки работы перевозчиков, которые закончились аннулированием основного документа. Эксперты называют ожидаемым уход с рынка игроков в грузовом, чартерном и деловом сегментах, отмечая, что положение крупных пассажирских авиакомпаний пока выглядит устойчивым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За 2022 год остановили полеты девять российских авиакомпаний. Сертификаты эксплуатанта четырех из них приостановлены, следует из реестра Росавиации, а еще один, выданный банкротящейся авиакомпании «Скол», был аннулирован. В предыдущие пять лет (2017–2021 годы) Росавиация приостановила и затем аннулировала сертификаты пяти авиакомпаний — это «Бурятские авиалинии», «Пионер-региональные авиалинии», «Псков Авиа», «Саратовские авиалинии» и «ВИМ-Авиа».

Сертификат эксплуатанта — основной документ авиакомпании, выдается Росавиацией и после аннулирования не восстанавливается. В случае ограничения сертификата авиакомпания может устранить претензии и вернуться к полетам. В большинстве же случаев приостановка сертификата заканчивается аннулированием.

Три сертификата были остановлены в 2022 году напрямую из-за санкций — по заявлению самих перевозчиков. Так, два Boeing 747 SkyGates, занимавшей третье место по объему грузоперевозок в РФ, теперь эксплуатируются в Азербайджане аффилированной Silk Way West Airlines. Сертификат приостановлен по заявлению компании в марте. В мае объявила о прекращении работы «Камчатка», которой производитель из США отказал в поставке трех самолетов Cessna Grand Caravan.

Не смог начать перевозки петербургский «Быстролет», принадлежащий выходцу из крупной белгородской фермерской сети «Зеленая долина» Александру Евтухову. Под брендом FlyFast компания планировала летать на джетах Hawker Beechcraft, но в ноябре 2022 года Росавиация приостановила сертификат из-за отсутствия самолетов.

Принадлежавшая до 2022 года «Вертолетам России» «Роствертол Авиа» в 2010 году получала сертификат для пассажирских и грузовых перевозок на Ми-2, но к осени подала заявление о приостановке, оставшись с единственным вертолетом. «Проект не взлетел исходно, проблемы усугубились сложностями с запчастями»,— поясняет близкий к «Ростеху» собеседник “Ъ”. По словам другого источника в «Ростехе», в конце 2022 года компания была продана частному собственнику.

Сертификат банкротящейся авиакомпании «Скол» из Калининграда был аннулирован в 2022 году, но еще в середине 2021-го Росавиация запретила ей эксплуатировать 30 вертолетов и пять легкомоторных L-410 из-за долгов перед ГТЛК.

Другие перевозчики, остановившие полеты из-за санкций,— связанная с Coral Travel чартерная Royal Flight, бизнес-оператор «Сириус Аэро» и два входящих в ГК «Волга-Днепр» грузовых перевозчика — «Атран» и AirBridgeCargo. Пока они сохраняют сертификаты эксплуатантов.

Уход ряда игроков в грузовом и деловом сегментах был ожидаем, учитывая санкции, отмечает главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. Royal Flight, связанный с турецкими туроператорами и сохранивший в РФ всего два самолета, вряд ли будет способен вернуться на рынок, считает эксперт. По его мнению, трудно прогнозировать и устойчивость компаний, переживших 2022 год: сложная ситуация сохраняется для игроков, отрезанных от зарубежных рынков из-за двойной регистрации самолетов. Так, поясняет эксперт, бизнес-модель iFly казалась стабильной до момента, пока ей не отрезали путь в Египет.

Положение крупных компаний из-за масштабной поддержки через субсидии при этом выглядит довольно прочным. В зоне риска, по мнению Шатилина, могут оказаться эксплуатанты SSJ-100, если проблемы с дефицитом двигателей SaM-146 в подменном пуле и проведением ремонта их горячей части, за которые отвечал французский Safran, не будут решены.

Уход крупных участников в обозримой перспективе вряд ли предвидится, добавляет источник “Ъ” в экспертном сообществе: «Российский рынок уже достаточно уплотнен». Он напоминает, что в начале 2000-х годов в РФ насчитывалось более 300 коммерческих авиакомпаний, сейчас в реестре числится 114, при этом две трети пассажиропотока обеспечивает топ-5 игроков. Он полагает, что в дальнейшем ожидается официальный уход с рынка уже остановившихся компаний, а также небольших региональных перевозчиков, которым «придется ликвидироваться или переходить под крыло более крупных конкурентов».

Айгуль Абдуллина