Проект планировки первого участка Западной трамвайной линии прошел публичные слушания

Проект планировки и межевания строительства первого участка первой ветки Западной трамвайной линии прошел общественные обсуждения. Об этом сообщили в компании «Синара — ГТР Краснодар».

Речь идет об участке будущей трамвайной ветки от Западного депо по улице Красных Партизан до гипермаркета «Лента».

Общественные обсуждения по строительству второго участка трамвайной линии, которая пройдет по Западному обходу до «Немецкой деревни», должны пройти весной этого года.

Строительство всей ветки протяженностью порядка 14 км планируют завершить до конца 2024 года.

Компания «Синара — ГТР Краснодар», администрация Краснодарского края и администрация Краснодара подписали 12 сентября 2022 года концессионное соглашение о развитии трамвайной сети в западной части города.

Соглашение рассчитано на 25 лет. Новая трамвайная ветвь в западной части города соединит районы в пределах Западного трамвайного депо, Немецкой деревни, спорткомплекса «Баскет-Холл» и протянется до улицы Московской. Общая протяженность новой трамвайной линии составит 35,6 км. Также в рамках соглашения за три года будет закуплено сто новых трамваев.

Наталья Решетняк

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