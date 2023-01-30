Концертная площадка Кроп Arena не подтвердила информацию об отмене концерта Инстасамки в Краснодаре

Сотрудники концертной площадки Кроп Арена сообщили «Ъ-Кубань», что информация по отмене выступления рэп-исполнительницы Инстасамки в Краснодаре пока от организаторов не поступала.

Днем 30 января глава кубанской столицы Евгений Наумов поручил проверить организацию концертов Дарьи Зотеевой, выступающей под псевдонимом Инстасамка, на предмет «брани и развращения молодежи».

«Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать», — отметил господин Наумов в ходе аппаратного совещания.

Совместный концерт Инстасамки с рэпером Moneyken должен пройти в Краснодаре 16 марта на площадке Кроп Арена. Он должен стать третьим в туре по России после Сочи и Пятигорска.

Сегодня стало известно, что выступление Инстасамки в Пятигорске отменено. Причина отмены официально не сообщается.

Менеджер артистки Максим Столяров на запрос «Ъ-Кубань» по поводу возможной отмены концерта в Краснодаре пока не ответил.

Ранее Дарья Зотеева записала видеообращение, в котором отметила, что концертная программа изменена, все выступления в рамках тура будут проходить без употребления нецензурной лексики.

Наталья Решетняк, Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram