Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Системные шоки привели к значительным убыткам для многих клиентов»

Андрей Цуран, директор филиала «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге

— Какие основные тенденции на инвестиционном рынке России можно отметить?


— 2022 год стал временем самым серьезных потрясений для российского инвестора: это рекордное падение российского рынка, блокировка части иностранных ценных бумаг, санкции против крупнейших банков, невозможность снятия валюты со счетов и сложности с валютными переводами. На фоне самой затяжной рецессии с начала 1990-х индекс Мосбиржи завершил 2022 год со вторым по величине убытком в XXI веке. Американский индекс S&P 500 потерял более 19% из-за роста процентных ставок, замедления экономической активности и опасений рецессии. На фоне общей неопределенности и перевода клиентов между брокерами значительно сократилась активность инвесторов на рынке. Лишь у очень немногих брокеров сохранился доступ к международным рынкам и инвестициям в иностранных валютах.

Вместе с тем, прошлый год подарил инвесторам и уникальные возможности: это и рекордное укрепление рубля, и возможность заработать двузначные доходности на таких относительно консервативных инструментах, как ОФЗ и еврооблигации российских эмитентов. Кроме того, появились инструменты со 100%-ной защитой капитала и достойной доходностью, которые на спокойном рынке сложно было представить.

— Как изменились настроения инвесторов после активного роста интереса к фондовому рынку в прошлые годы?

— Согласно опубликованному10 января 2023 года исследованию Банка России, клиенты брокеров 2022 года из-за неопределенности на фондовом рынке сократили объем вложений в иностранные активы, снизили свою активность и интерес к маржинальной торговле. При этом увеличилась доля владельцев небольших счетов. Если годом ранее на инвесторов с портфелями до 10 млн руб. приходилось 31% активов, то сейчас их доля выросла до 41%.

Системные шоки привели к значительным убыткам для многих клиентов, поэтому инвесторы стали значительно осторожней. Выросла доля клиентов, которые пользуются профессиональными инвестиционными рекомендациями, в определенных возрастных группах ими пользуется уже почти половина. В связи с высокой долей неопределенности профессиональная экспертиза и аналитика, как по российскому, так и по международным рынкам стала более востребована.

В марте прошлого года мы видели определенный переток денег с фондового рынка в короткие депозиты под высокие ставки (бегство от риска). При этом те, кто в то время приобрел облигации федерального займа, зафиксировали высокую доходность на несколько лет вперед, а не на три месяца, как по депозиту. В итоге те, кто открыл вклады, заработали к июню всего 7% в абсолютном выражении, а вот покупка ОФЗ за тот же период дала доходность более 15%, причем с возможностью закрыть позицию в любой момент без потери заработанного.

— Насколько в целом сейчас актуальны и востребованы банковские вклады?

— С 1 января перестал действовать мораторий на обложение дохода по вкладам. Закон, ранее отложенный на два года, теперь вступает в полную силу. Вкладчики, которые заработают в 2023 году более 75 тыс. руб., с высокой вероятностью заплатят налог 13% с суммы превышения. Из-за его уплаты чистая доходность крупных вкладов будет на 0,6–1,2% ниже, чем номинальные ставки в банках. Поэтому в условиях высокой инфляции, возможной девальвации рубля и налога с депозитов — вклады не только не позволяют приумножить капитал, но даже не помогут просто сохранить его от инфляции.

— Насколько интересно золото с точки зрения инвестирования?

— Исторически золото пользуется репутацией защитного актива, способного показывать доходность выше инфляции. В среднесрочной перспективе складывается благоприятный фон для роста цен на золото. Определяющим фактором для котировок остается монетарная политика мировых ЦБ.

Драйверами спроса на золото в 2023 году также могут стать повышенный интерес к драгметаллу со стороны центральных банков, ювелирной промышленности. Ожидания по золоту на грядущий год умеренно позитивные. Цены могут найти справедливые уровни в районе $1870–1920 за тройскую унцию. Сохраняющаяся корреляция между золотом и геополитической повесткой также предполагает, что при увеличении напряженности на мировой арене спрос на золото может пусть кратковременно, но подрастать.

— Какие валюты сейчас могут представлять инвестиционную ценность?

— Волатильность российского валютного рынка в 2022 году стала самой сильной после кризисного 2014 года, что обусловлено геополитикой. При этом быстрое восстановление рубля с исторических минимумов до семилетних вершин вполне сравнимо по скорости и неожиданности с предшествовавшим обвалом.

Произошел всплеск интереса к альтернативным валютам, прежде всего, к китайскому юаню. Кроме угрозы санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран, актуальность юаня возросла из-за переориентации внешнеторговых потоков на Восток. Относительно высоким спросом пользуется и гонконгский доллар, курс которого на мировом рынке привязан к американской валюте. Это делает его безопасной заменой доллару США. Конъюнктура рынка сырья, вероятно, продолжит ухудшаться из-за проблем глобальной экономики, поэтому рубль может планомерно ослабляться.

Для долгосрочных вложений мы считаем логичным рассматривать инвестиции в долларах США (резервная мировая валюта и самый широкий набор инструментов инвестирования), юанях и гонконгских долларах, как неким альтернативам доллару при инвестициях в российском контуре.

— На что стоит обратить особое внимание инвесторам в 2023 году?

— Сейчас, как никогда, важна валютная и страновая диверсификация активов. Мы видим наибольший потенциал роста в историях внутреннего спроса, включая сектор медиа, финансовые компании, девелоперах, потребсекторе и телекомах. Средний потенциал роста акций в каждом из этих секторов до конца 2023 года составляет от 45% до 60%.

Сырьевые истории — потенциал ниже, фаворитов меньше. Газовые компании выглядят предпочтительнее других экспортеров. Сектор металлургии дает средний потенциал роста в 32%. Нефтяники оказались в аутсайдерах с потенциалом роста 16% на фоне слабых перспектив прибыли.

С осени на российском рынке начали обращаться замещающие облигации. Этот новый инструмент позволяет сделать ставку на валютный актив без инфраструктурных рисков. Номинал выпусков в долларах и евро, но расчеты осуществляются в рублях по курсу ЦБ.

Беседовала Евгения Яблонская

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...