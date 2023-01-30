Андрей Цуран, директор филиала «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге



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— Какие основные тенденции на инвестиционном рынке России можно отметить?

— 2022 год стал временем самым серьезных потрясений для российского инвестора: это рекордное падение российского рынка, блокировка части иностранных ценных бумаг, санкции против крупнейших банков, невозможность снятия валюты со счетов и сложности с валютными переводами. На фоне самой затяжной рецессии с начала 1990-х индекс Мосбиржи завершил 2022 год со вторым по величине убытком в XXI веке. Американский индекс S&P 500 потерял более 19% из-за роста процентных ставок, замедления экономической активности и опасений рецессии. На фоне общей неопределенности и перевода клиентов между брокерами значительно сократилась активность инвесторов на рынке. Лишь у очень немногих брокеров сохранился доступ к международным рынкам и инвестициям в иностранных валютах.

Вместе с тем, прошлый год подарил инвесторам и уникальные возможности: это и рекордное укрепление рубля, и возможность заработать двузначные доходности на таких относительно консервативных инструментах, как ОФЗ и еврооблигации российских эмитентов. Кроме того, появились инструменты со 100%-ной защитой капитала и достойной доходностью, которые на спокойном рынке сложно было представить.

— Как изменились настроения инвесторов после активного роста интереса к фондовому рынку в прошлые годы?

— Согласно опубликованному10 января 2023 года исследованию Банка России, клиенты брокеров 2022 года из-за неопределенности на фондовом рынке сократили объем вложений в иностранные активы, снизили свою активность и интерес к маржинальной торговле. При этом увеличилась доля владельцев небольших счетов. Если годом ранее на инвесторов с портфелями до 10 млн руб. приходилось 31% активов, то сейчас их доля выросла до 41%.

Системные шоки привели к значительным убыткам для многих клиентов, поэтому инвесторы стали значительно осторожней. Выросла доля клиентов, которые пользуются профессиональными инвестиционными рекомендациями, в определенных возрастных группах ими пользуется уже почти половина. В связи с высокой долей неопределенности профессиональная экспертиза и аналитика, как по российскому, так и по международным рынкам стала более востребована.

В марте прошлого года мы видели определенный переток денег с фондового рынка в короткие депозиты под высокие ставки (бегство от риска). При этом те, кто в то время приобрел облигации федерального займа, зафиксировали высокую доходность на несколько лет вперед, а не на три месяца, как по депозиту. В итоге те, кто открыл вклады, заработали к июню всего 7% в абсолютном выражении, а вот покупка ОФЗ за тот же период дала доходность более 15%, причем с возможностью закрыть позицию в любой момент без потери заработанного.

— Насколько в целом сейчас актуальны и востребованы банковские вклады?

— С 1 января перестал действовать мораторий на обложение дохода по вкладам. Закон, ранее отложенный на два года, теперь вступает в полную силу. Вкладчики, которые заработают в 2023 году более 75 тыс. руб., с высокой вероятностью заплатят налог 13% с суммы превышения. Из-за его уплаты чистая доходность крупных вкладов будет на 0,6–1,2% ниже, чем номинальные ставки в банках. Поэтому в условиях высокой инфляции, возможной девальвации рубля и налога с депозитов — вклады не только не позволяют приумножить капитал, но даже не помогут просто сохранить его от инфляции.

— Насколько интересно золото с точки зрения инвестирования?

— Исторически золото пользуется репутацией защитного актива, способного показывать доходность выше инфляции. В среднесрочной перспективе складывается благоприятный фон для роста цен на золото. Определяющим фактором для котировок остается монетарная политика мировых ЦБ.

Драйверами спроса на золото в 2023 году также могут стать повышенный интерес к драгметаллу со стороны центральных банков, ювелирной промышленности. Ожидания по золоту на грядущий год умеренно позитивные. Цены могут найти справедливые уровни в районе $1870–1920 за тройскую унцию. Сохраняющаяся корреляция между золотом и геополитической повесткой также предполагает, что при увеличении напряженности на мировой арене спрос на золото может пусть кратковременно, но подрастать.

— Какие валюты сейчас могут представлять инвестиционную ценность?

— Волатильность российского валютного рынка в 2022 году стала самой сильной после кризисного 2014 года, что обусловлено геополитикой. При этом быстрое восстановление рубля с исторических минимумов до семилетних вершин вполне сравнимо по скорости и неожиданности с предшествовавшим обвалом.

Произошел всплеск интереса к альтернативным валютам, прежде всего, к китайскому юаню. Кроме угрозы санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран, актуальность юаня возросла из-за переориентации внешнеторговых потоков на Восток. Относительно высоким спросом пользуется и гонконгский доллар, курс которого на мировом рынке привязан к американской валюте. Это делает его безопасной заменой доллару США. Конъюнктура рынка сырья, вероятно, продолжит ухудшаться из-за проблем глобальной экономики, поэтому рубль может планомерно ослабляться.

Для долгосрочных вложений мы считаем логичным рассматривать инвестиции в долларах США (резервная мировая валюта и самый широкий набор инструментов инвестирования), юанях и гонконгских долларах, как неким альтернативам доллару при инвестициях в российском контуре.

— На что стоит обратить особое внимание инвесторам в 2023 году?

— Сейчас, как никогда, важна валютная и страновая диверсификация активов. Мы видим наибольший потенциал роста в историях внутреннего спроса, включая сектор медиа, финансовые компании, девелоперах, потребсекторе и телекомах. Средний потенциал роста акций в каждом из этих секторов до конца 2023 года составляет от 45% до 60%.

Сырьевые истории — потенциал ниже, фаворитов меньше. Газовые компании выглядят предпочтительнее других экспортеров. Сектор металлургии дает средний потенциал роста в 32%. Нефтяники оказались в аутсайдерах с потенциалом роста 16% на фоне слабых перспектив прибыли.

С осени на российском рынке начали обращаться замещающие облигации. Этот новый инструмент позволяет сделать ставку на валютный актив без инфраструктурных рисков. Номинал выпусков в долларах и евро, но расчеты осуществляются в рублях по курсу ЦБ.

Беседовала Евгения Яблонская