Мусору добавили особых обстоятельств

ООО «Майминское» заключило с министерством регионального развития Республики Алтай 24-летнюю концессию для создания на территории региона мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО). Общий объем инвестиций в строительство оценивается в 1,19 млрд руб. Комплекс сможет ежегодно принимать до 60 тыс. т ТКО, оставляя на полигоне не более половины из них, остальная часть должна направляться на переработку. По условиям концессии, инвестор за 22 года получит валовую выручку в размере около 2,13 млрд руб. В соглашении в числе особых обстоятельств, которые могут повлиять на неисполнение условий контракта указаны санкции, акции протеста и существенное ухудшение экономических показателей в стране. Однако, по мнению юристов, такие оговорки в документе только повышают шансы реализации проекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Министерство регионального развития Республики Алтай и ООО «Майминское» в конце 2022 года заключили концессионное соглашение для строительства в регионе мусоросортировочного комплекса (МСК) с полигоном для хранения ТКО. «Сейчас ведется согласование технического задания со стороны концессионера, ведется разработка проектно-сметной документации»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов. В соглашении предусмотрено, что проект должен получить положительное заключение госэкспертизы не позднее октября 2023 года, сам комплекс концессионер должен будет построить к 2025 году. Затраты инвестора на строительство МСК и полигона оцениваются в 1,19 млрд руб., эксплуатационные — в 593,3 млн руб. (с учетом НДС). Часть затрат концессионер окупит за счет капитального гранта из госбюджета (567,2 млн руб.), часть — за счет тарифа на услуги комплекса, субсидию региона и др. Общая валовая выручка «Майминского» с 2025-го по 2046 год составит около 2,13 млрд руб. По соглашению предусмотрена концессионная плата в размере 1 тыс. руб.

ООО «Майминское», по данным «СПАРК-Интерфакс», было образовано в сентябре 2021 года в селе Майма. Основные виды деятельности — сбор и утилизация отходов, включая опасные. Компания принадлежит зарегистрированному в Горно-Алтайске ООО «Алтай ТУУ РА», которым на паритетных началах владеют АО «Алира групп» барнаульского предпринимателя Евгения Вдовина и московское ООО «ВИП концепт». В середине января «Майминское» возглавил бывший министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Александр Алисов.

По предварительным планам новый МСК сможет принимать на сортировку до 60 тыс. т ТКО в год, отправляя на переработку не менее 50% от этого объема. Комплекс должен отсортировывать не менее 80% из общей массы черных металлов и полимеров, по 70% — из «органики» и цветных металлов, 60% — из стекла и 50% — из макулатуры. МСК по проекту должен быть оборудован конвейером, несколькими типами сепараторов, горизонтальным прессом для вторсырья и др. Проектная вместимость полигона, под который уже выделен участок площадью около 20 га, — не менее 937,5 тыс. т. МСК будет обслуживать 11 муниципалитетов Республики Алтай, в которых суммарно проживает 221 тыс. человек.

Предложение о заключении концессии «Майминское» направило властям региона в июне 2022 года. В ноябре минрегионразвития разместило его на портале госторгов для поиска альтернативных инвесторов. Однако заявка единственной откликнувшейся компании — ООО «Майминский мусороперерабатывающий завод», зарегистрированного в июне 2022 года, — была отклонена комиссией как несоответствующая.

Проект концессионного соглашения, размещенный на сайте госторгов, помимо традиционного для таких договоров пункта о форс-мажорах, при возникновении которых стороны вправе не исполнять обязательства, содержит большой блок с описанием «особых обстоятельств». К таким обстоятельствам, к примеру, отнесены «акции протеста, проведение которых затрагивает права и (или) влияет на возможность исполнения концессионером обязательств», повышение ключевой ставки, устанавливаемой Банком России, на 4% за год или «установление режима санкций».

«„Извиняющие“ концессионера обстоятельства, так называемая система особых обстоятельств — это некий договорной механизм,— пояснил управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.— На сегодняшний день он не урегулирован на законодательном уровне. Однако сейчас разрабатывается законопроект, в соответствии с которым особые обстоятельства и последствия их наступления — опциональное условие концессии». При этом юрист полагает, что такой договорный механизм не увеличивает риски реализации проекта, так как система особых обстоятельств не является существенным условием концессионного соглашения. «Более того, механизм является активно примеряемым на практике инструментом, который при юридически грамотной проработке позволяет сторонам совместными усилиями выработать стратегию и защитить проект, в том числе в условиях серьезных экономических изменений, которые происходят на сегодняшний день»,— добавил он. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов среди рисков реализации проекта называет сравнительно небольшую выручку (около 100 млн руб. в год). Из-за этого и с учетом эксплуатационных затрат концессионера его доход на первых этапах (в первые три-пять лет) будет «невысоким», полагает эксперт.

Дарья Решетникова