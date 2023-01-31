Стресс-тест

Только каждый третий из губернаторов, у которых в 2023 году истекает срок полномочий, может чувствовать себя абсолютно уверенным в своей «политической устойчивости», следует из очередного выпуска рейтинга «Госсовет 2.0», подготовленного компанией «Минченко консалтинг». Региональные выборы 2023 года станут репетицией президентской кампании 2024 года, и для федерального центра важно, чтобы они обошлись без эксцессов, напоминают авторы исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ни один из губернаторов не может быть уверен в устойчивости своего положения без опоры «на руку» Кремля (на фото — глава Хакасии Валентин Коновалов)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ни один из губернаторов не может быть уверен в устойчивости своего положения без опоры «на руку» Кремля (на фото — глава Хакасии Валентин Коновалов)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Руководители 21 региона идут на выборы в 2023 году (не считая глав новых территорий). Трое из них — глава Чукотки Роман Копин, губернатор Красноярского края Александр Усс и руководитель Хакасии Валентин Коновалов — по мнению экспертов, находятся в «красной зоне», что означает высокую вероятностью отставки или поражения, следует из рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0».

Еще 11 получили от составителей рейтинга «желтую карточку», то есть они в силу тех или иных причин оказались в группе повышенного риска.

Для господина Коновалова переизбрание выглядит миражом, уверены авторы рейтинга: избранный против воли Кремля, он с самого начала губернаторского срока находится под давлением федеральных и местных элит, а также допустил немалое количество собственных просчетов. Не исключено, что в Хакасии пройдет одна из наиболее конкурентных избирательных кампаний: это произойдет, если действующий губернатор все же пойдет на выборы, а против него выступит популярный депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), ныне участвующий в СВО. Положение Александра Усса осложняется совмещением кампаний по выборам губернатора и горсовета более оппозиционного административного центра. Кроме того, высокая привлекательность региона провоцирует борьбу элит за политическое влияние. Что касается Романа Копина, тот сейчас является вторым после Рамзана Кадырова «долгожителем» губернаторского корпуса, занимая свою должность с 2008 года. Учитывая тренд на обновление кадров, Кремль может рассмотреть вопрос о замене главы, который, судя по низкой информационной активности, и сам вряд ли испытывает большой энтузиазм по поводу продолжения затянувшейся командировки.

Следует учесть, напоминают авторы рейтинга, что губернаторские выборы этого года пройдут преимущественно в электорально непростых регионах.

11 регионов из тех, которым предстоят выборы, находятся в Сибири и на Дальнем Востоке, где протестные настроения традиционно выше среднего.

Трудозатратной с точки зрения менеджмента станет кампания главы Якутии Айсена Николаева: в регионе будут одновременно выбирать губернатора, региональный парламент и гордуму Якутска. Непросто будет и новосибирскому губернатору Андрею Травникову, который конфликтует как с местными группами влияния, так и с федеральными акторами, а тем временем КПРФ на выборах в Госдуму почти одержала победу в Новосибирске. Сложности могут возникнуть и у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. КПРФ имеет в регионе высокую поддержку, а у федерального центра есть претензии к социально-экономическим показателям Алтайской края, утверждают авторы доклада. Отдельный интерес, по оценке экспертов, представляет Приморье — регион, где в 2018 году Кремль не смог с первого раза избрать губернатора. Олег Кожемяко накопил существенный багаж конфликтов с местными элитами, из-за чего кампания может принести сюрпризы, предупреждают авторы рейтинга.

Неочевидна, по их мнению, и судьба губернатора-коммуниста Андрея Клычкова (Орловская область). Однако Орловщина традиционно считается «вотчиной» КПРФ, так что она может сохранить своего губернатора. Сохранение поста за другим представителем системной парламентской оппозиции, губернатором Омской области Александром Бурковым (СРЗП), станет индикатором устойчивости самой партии, полагают авторы рейтинга.

В числе глав регионов, которые могут чувствовать себя достаточно уверенно, самарский губернатор Дмитрий Азаров, главы Нижегородской области Глеб Никитин и Псковской области Михаил Ведерников. Особняком, отмечают авторы рейтинга, стоят руководители двух регионов-лидеров — мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кампании в столичном регионе зададут тон всем региональным выборам сезона, считают составители рейтинга.

В целом, предупреждают эксперты, ЕДГ-2023 может оказаться сложнее кампании 2022 года. По ряду оценок, именно на текущий год может прийтись пик экономического спада. Между тем большее число кампаний будет проходить в крупных регионах с существенным электоральным и экономическим потенциалом. В то же время, предупреждают эксперты, региональные выборы 2023 года де-факто станут репетицией президентской кампании 2024 года — от того, насколько на местах успешно справятся с кампаниями, будут зависеть дальнейшие сценарии политического менеджмента выборов главы государства. Для федерального центра будет важно избежать каких-либо эксцессов перед президентскими выборами, чтобы не допустить сомнений в устойчивости системы.

Высокой конкуренции на выборах в этом году ожидать не стоит, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Немцев. Драматургия будет строиться исходя из задач президентской кампании, выборы будут административно жестко выстроены, и никакой игры в плюрализм не будет — разве что в Хакасии, где для этого сложились особые условия. От всех, кто будет тянуть имидж власти вниз, будут избавляться — наиболее токсичные политики, по мнению эксперта, будут отправлены в отставку еще до старта кампании, слишком мал зазор между ЕДГ и выборами-2024. Впрочем, попадание в «красную зону» рейтинга — еще не приговор политику, говорит политолог Виталий Иванов: про усталость того же Романа Копина говорят уже лет десять. Результаты губернаторских выборов нельзя механически проецировать на президентскую кампанию, считает господин Иванов: нужно еще учитывать результаты выборов разного уровня за несколько лет. Понятно, что «топовым» пунктом повестки любой кампании будет СВО, но вот поднимаемые при этом вопросы будут зависеть от уровня выборов, добавляет Виталий Иванов.

Анастасия Корня