Председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов покидает пост

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 8 февраля может рассмотреть заявление председателя Тамбовского облсуда Евгения Соседова о прекращении полномочий. Это следует из предварительной повестки заседаний ВККС.

Евгению Соседову 69 лет. Он родился в Тамбове. В 1976 году окончил юрфак Воронежского госуниверситета по специальности «правоведение». После до 1979 года работал по распределению в Тамбовской области адвокатом. В 1979–1982 годах — народный судья Октябрьского райсуда Тамбова. Затем снова стал адвокатом в юридической консультации Тамбова. В 1983 году призван на военную службу, тогда же избран членом военного трибунала Оренбургского гарнизона. В 1987–1989 годах — военный судья трибунала Туркестанского военного округа. Затем был инспектором судебного состава военной коллегии. В 1993 году уволился с военной службы по сокращению штата Вооруженных сил РФ. Тогда же избран судьей Тамбовского облсуда. В 2003 году стал заместителем председателя суда. В 2011 году назначен председателем, в 2017 году продлил полномочия главы суда.

На этом посту Евгения Соседова могут сменить несколько человек, следует из предварительной повестки ВККС. Заявления о рекомендации кандидатом на должность подали два зампреда облсуда — председатель судебной коллегии по гражданским делам Наталия Босси и председатель судебной коллегии по административным делам Наталия Бурашникова. В свою очередь, зампред Тамбовского гарнизонного военного суда Валерий Лосев намерен занять аналогичный пост в облсуде.

Александр Прытков

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