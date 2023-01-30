«Белореченский» пошел в «Рост»

В Краснодаре в ходе банкротства ООО «Тепличный комбинат (ТК) “Белореченский”» суд отказал АО «Корпорация МСП» и учредителюТК Аркадию Муравьеву, которые просили аннулировать сделку приобретения имущественного комплекса комбината структурой российской группы компаний «Рост». В марте 2022 года ГК купила предприятие за 501 млн руб. По мнению заявителей, цена покупки значительно ниже рыночной стоимости актива. Аркадий Муравьев намерен обжаловать решение суда. По мнению юристов, его шансы на успех невысоки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учредитель ТК намерен добиваться отмены сделки купли-продажи

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Учредитель ТК намерен добиваться отмены сделки купли-продажи

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края(АСКК) в процессе банкротства ООО «Тепличный комбинат (ТК) “Белореченский”» отказал в удовлетворении заявления АО «Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП)», а также учредителя и бывшего гендиректора ТК Аркадия Муравьева об аннулировании сделки купли-продажи имущественного комплекса предприятия. Судебный акт опубликован Единым федеральным реестром сведений о банкротстве.

Тепличный комбинат «Белореченский» был признан несостоятельным в июле 2020 года, инициатором банкротства стал Сбербанк, задолженность перед которым составляет 480 млн руб. Предприятию принадлежит тепличный комплекс площадью 15,3 га и производительностью 7 тыс. т овощной продукции в год.

Имущество комбината в ходе банкротства выставлялось на торги несколько раз, победителями признавались граждане РФ, максимальная предложенная цена составила 1,3 млрд руб., однако ни один из покупателей не оплатил сделку, поэтому итоги торгов отменялись, а цена продажи снижалась.

В марте 2022 года конкурсный управляющий Константин Коваленко по итогам очередных торгов заключил с ООО «Овощи Краснодарского края» (входит в российскую группу компаний «Рост») сделку купли-продажи имущества банкрота по цене 501 млн руб.

ГК РОСТ является крупнейшим в РФ производителем овощей защищенного грунта, в управлении находятся 16 тепличных комплексов и пять логистических центров.

Корпорация МСП как крупный кредитор ТК «Белореченский» (объем задолженности – 240 млн руб.) обратилась в АСКК за отменой сделки, утверждая, что цена продажи оказалась слишком низкой, что не позволит в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

По мнению корпорации, заявленная в ходе предыдущих торгов цена, превышающая миллиард рублей, гораздо больше соответствует рынку, чем цена сделки с ООО «Овощи Краснодарского края».

Эту позицию поддержал экс-гендиректор предприятия Аркадий Муравьев.

Заявители также ссылаются на то, что компания «Овощи Краснодарского края» в 2020 году получила тепличный комплекс в аренду, а затем приобрела имущество, будучи заинтересованной стороной, что не допускается законодательством.

Суд, изучив аргументы сторон, не нашел оснований для аннулирования сделки с активами ТК «Белореченский». Максимальную цену имущества, ранее предложенную на торгах, нельзя считать объективной и отражающей реальную стоимость предприятия, поскольку оценщик определил ликвидационную стоимость актива в пределах 521 млн руб., говорится в решении АСКК. Что касается якобы недобросовестных действий ООО «Овощи Краснодарского края», то суд охарактеризовал доводы заявителей как неясные.

В пресс-службе корпорации МСП на запрос "Ъ-Юг" не ответили.

Аркадий Муравьев в разговоре с "Ъ-Юг" сообщил, что он намерен добиваться отмены как сделки купли-продажи, так и решения о проведении торгов.

По его мнению, причиной банкротства ТК стали чрезмерно жесткие требования со стороны Сбербанка.

В Сбербанке ответ на запрос "Ъ-Юг" оперативно представить не смогли.

По мнению юристов, у заявителей есть шансы добиться отмены определения суда, но они не высокие. «Их позиция ослабляется тем, что итоги продажи имущества соответствовали ранее утвержденному судом положению о продаже имущества, то есть суды ранее проверяли начальную цену продажи. В то же время, в пользу заявителей может говорить тот факт, что при продаже имущества банкрота приоритет отдается не формальному соблюдению требований к процедуре продажи, а цели привлечь максимально возможный объем денежных средств в конкурсную массу», – пояснил адвокат компании Forwrad Legal Олег Шейкин.

Анна Перова, Краснодар