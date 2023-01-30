Резидент ТОСЭР «Железногорск» выпустил первую партию деталей для сборки трамвайных вагонов «Львенок»

Компания «13 элемент» выпустила первую партию продукции для Невского завода электрического транспорта. Сообщает пресс-служба краевого правительства. Интерьерные компоненты – более 5 тыс. алюминиевых деталей – будут использованы для сборки трамвайных вагонов серии 71-911ЕМ «Львенок».

«Мы находимся в начале пути. Сегодня создано 12 рабочих мест, осуществлен первый этап строительно-монтажных работ на площадке в промышленном парке Железногорска», - сообщил генеральный директор ООО «13 элемент» Илья Батура.

Как ранее сообщала компания «Атом-ТОР» (управляет ТОСЭР в закрытых административно-территориальных образованиях, где расположены предприятия «Росатома»), инвестиции в проект «13 элемента» - 7,8 млн руб. Компания заявляла о создании производства интерьерных комплектов для подвижного состава трамваев (элементы стен, потолков, профильные системы, опорные кронштейны).

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Анна Егорова