Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Резидент ТОСЭР «Железногорск» выпустил первую партию деталей для сборки трамвайных вагонов «Львенок»

Компания «13 элемент» выпустила первую партию продукции для Невского завода электрического транспорта. Сообщает пресс-служба краевого правительства. Интерьерные компоненты – более 5 тыс. алюминиевых деталей – будут использованы для сборки трамвайных вагонов серии 71-911ЕМ «Львенок».

«Мы находимся в начале пути. Сегодня создано 12 рабочих мест, осуществлен первый этап строительно-монтажных работ на площадке в промышленном парке Железногорска», - сообщил генеральный директор ООО «13 элемент» Илья Батура.

Как ранее сообщала компания «Атом-ТОР» (управляет ТОСЭР в закрытых административно-территориальных образованиях, где расположены предприятия «Росатома»), инвестиции в проект «13 элемента» - 7,8 млн руб. Компания заявляла о создании производства интерьерных комплектов для подвижного состава трамваев (элементы стен, потолков, профильные системы, опорные кронштейны).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...