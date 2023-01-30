Mazda показала тизер салона кроссовера CX-90

Компания Mazda показала тизер салона нового кроссовера CX-90, который станет флагманской моделью в Северной Америке.

Судя по видеоролику, опубликованному на официальном YouTube-канале японского автопроизводителя, дизайн интерьера будет выполнен в стиле уже выпускающегося Mazda CX-60. Новинка получит дорогие материалы, богатое оснащение и третий ряд сидений.

Новинка станет самым крупным автомобилем премиального семейства Large Product Group, построенного на разработанной специально для него платформе. Ранее было заявлено, что модель получит рядный 6-цилиндровый 3,3-литровый 340-сильный двигатель, а также для машины анонсирована версия e-Skyactiv PHEV. Это будет первый подключаемый гибрид Mazda в США.

Официальная премьера Mazda CX-90 состоится 31 января 2023 года. Напомним, в 2021 году японская марка анонсировала пять новых кроссоверов — Mazda CX-60 и Mazda CX-80 для Европы, а. также Mazda CX-50, Mazda CX-70 и Mazda CX-90 для США и некоторых стран Европы.

Максим Вершинин