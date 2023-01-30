«Где есть труба, там должен быть кран»

О том, как меняется рынок трубопроводной арматуры, о текущей деятельности предприятия и перспективных разработках, в интервью «Ъ-Ярославль» рассказал генеральный директор ЗАО «АК «ФОБОС» Анатолий Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Ярославль Фото: Ъ-Ярославль

— Как изменился рынок трубопроводной арматуры в прошлом году?

— Любое предприятие машиностроения непосредственно привязано к общеэкономической ситуации в стране. И любые изменения в экономике сразу сказываются как на самой отрасли, так и на отраслевых предприятиях. Арматурный рынок, следуя общему тренду, также трансформировался. Могу с уверенностью сказать, что большинство европейских производителей покинули российский рынок, и на их место ожидаемо стали активно приходить восточные производители.

— Это скорее возможности для рынка или определенные трудности?

— Конкретно для нас это возможности. За предыдущий год нам удалось вырасти на 28% в реализации. Поэтому могу сказать, что мы меняемся вслед за рынком и отсюда строим планы по модернизации производства, совершенствованию процессов, программ, строительству нового склада готовой продукции.

— Компания отметила в прошлом году 30-летний юбилей. Как изменились за прошлый год?

— Уже второй год мы меняемся что называется «изнутри» — перестраиваем связи между отделами и службами, перераспределяем зоны ответственности между руководителями этих подразделений. Таким образом удается найти внутренние резервы и убрать непроизводственные потери, которые существовали ранее.

Вместе с этим нам пришлось поменять поставщиков комплектующих — если ранее около 30% приводов мы закупали в Европе, то сейчас это отечественный производитель и частично страны Востока.

— Сложно было перестроиться?

— Мы и ранее вели работу по организации закупок и логистики. Поэтому явных сложностей не возникло. При этом на рынке почти сразу появились компании, которые стали предлагать поставки комплектующих из Турции и Китая.

— А насколько качество их продукции сопоставимо с европейским?

— Эта продукция еще не проверена временем, поэтому сказать однозначно — сложно. Качество определяет заказчик. И в каждом конкретном случае комплектование поставки производится исходя из технического задания и требований заказчика.

— Но это как-то повлияло на изменения в технической документации, на качественный состав готового изделия?

— Прежде всего, всю свою продукцию мы изготавливаем сами на своем производстве. А все навесное оборудование заказчик определяет исходя из проектной документации и характеристик требуемых приводов — материал, быстрота действия, сигнализаторы конечных положений, взрывозащита и другие. При этом бюро, проектирующее весь инжиниринг, уже обладает информацией по замене, т.к. сопряженность узлов у всех сопоставимая.

— Какие конкретно отрасли нуждаются в арматурной продукции сегодня?

— Спектр таких отраслей очень широк и специфичен — от атомных электростанций до алмазных рудников. Там, где есть труба, там должен быть кран.

— За счет чего планируете удовлетворить этот спрос?

— До 2020 года в основном мы использовали импортное металлорежущее оборудование. Но уже тогда мы начали понимать, что содержать и обслуживать его становится все сложнее и дороже. И потому в прошлом году мы закупили два отечественных токарно-фрезерных станка, которые уже введены в эксплуатацию. Поставку еще двух ожидаем в марте и мае 2023 года.

— Ведете ли экспорт из России?

— Преимущественно это экспорт в Беларусь и Казахстан. Вместе с этим, мы уже поставили часть нашей продукции на строящиеся АЭС в Турции «Аккую» и Индии «Куданкулам». Пока поставляем на четвертый контур, а по третьему ведем проработку документации.

— Хватает ли рабочих рук и как в целом оцените рынок труда в вашей отрасли?

— Рыбинск насыщен предприятиями машиностроительного комплекса. Отсюда понятна внутренняя конкуренция среди локальных производств за квалифицированных специалистов. Поэтому помимо заработной платы (средняя по компании 55,8 тыс.руб.), мы предоставляем нашим сотрудникам бесплатное питание, бесплатную доставку на предприятие, беспроцентные займы на приобретение жилья, учебу и лечение. А за счет того, что сотрудничаем с вузами и кадровыми агентствами, нам в целом удается закрыть почти все потребности по рабочим и инжиниринговым специальностям.

— Все инженерные разработки осуществляете своими силами или приходится заимствовать идеи и у других предприятий?

— У нас свое проектно-конструкторское бюро, поэтому все разрабатываем с нуля. А начинали мы в 1992 году с разработок шаровой арматуры, что было на тот момент новым направлением в отрасли. Сейчас продукцией, спроектированной нашими инженерами, мы комплектуем нефтегазовый сектор и предприятия машиностроения. Вместе с этим, наша арматура поставляется и в оборонно-промышленный комплекс.

— Удается инвестировать в перспективные разработки?

— Мы каждый год берем в разработку что-то новое. Более того, нас к этому подталкивает заказчик. Например, мы выпускаем криогенную арматуру, и хотим закрепиться в этом сегменте рынка. Поэтому в планы развития мы заложили закупку испытательного оборудования, которое позволит нам усовершенствовать эту конструкцию. Вместе с этим есть и другие инженерные заделы, которые сейчас патентуем, но которыми пока, к сожалению, не могу поделиться.

— Какие региональные меры поддержки используете в своей работе?

— Мы активно пользуемся всеми доступными мерами господдержки — это льготные займы и лизинг. Например, импортный фрезерный станок мы взяли в лизинг под 8% годовых, отечественный испытательный стенд — под 6%.

— Какие перспективы и возможности рынка арматуры видите в 2023 году?

— Думаю, что рост рынка арматуры будет продолжаться в 2023 году и мы к этому готовы.

Подпитываем новой информацией и продвигаем в поисковиках наш интернет ресурс, повышаем производительность производственных мощностей.

Беседовал Алексей Доскин

Расскажем только самое важное в нашем Telegram-канале