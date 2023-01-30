В 2022 году в Черноземье сдали на 17% меньше жилья — 4,8 млн квадратных метров

По итогам 2022 года в Черноземье было введено 4,8 млн кв. м жилья, следует из опубликованных Росстатом данных. В сравнении с 2021 годом это на 17,6% меньше: тогда было введено 5,9 млн кв. м. Показатель упал в четырех регионах, еще в двух он вырос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее сильно ввод жилья просел в Тамбовской области — на 47,4%. В 2022 году в регионе сдали 402,9 тыс. кв. м, тогда как годом ранее власти отчитывались о 760 тыс. Более половины пришло на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — 236,9 тыс.

В Липецкой области падение показателя составило 38,8%, с 1,23 млн до 755,4 тыс. кв. м. При этом чуть более 72% из объема приходится на ИЖС — 545,3 тыс.

Ввод жилья в постоянно обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области упал на 27,9%, с 1,16 млн до 840,6 тыс. кв. м. Это даже меньше скорректированного плана: до спецоперации в регионе рассчитывали сдать 1,18 млн, затем показатель изменили на 912,1 тыс. По итогам 2022 года почти 75% пришлось на ИЖС — 628,2 тыс.

В Курской области, которая также периодически подпадает под обстрелы со стороны Украины, сдали на 2,1% меньше жилья — 553,6 тыс. кв. м. Региональный министр строительства Александр Афонин ранее рассказывал, что это больше установленного плана в 546 тыс. Это также скорректированный показатель, до спецоперации он составлял 594 тыс. При этом чуть более 68% в 2022 году пришлось на ИЖС — 376,8 тыс.

Наиболее крупно ввод жилья вырос в Орловской области — на 21,4%, до 374,2 тыс. кв. м. Из них почти 51%, или 190,3 тыс., пришлись на ИЖС.

Единственным регионом, в котором по-прежнему в год сдается более 1 млн кв. м жилья, стала Воронежская область. Рост показателя оказался небольшой — 3,1%. Однако регионе вплотную приблизился к отметке в 2 млн, а введенные в 1,92 млн оказались рекордом. Субъект также стал единственным, где показатель ИЖС оказался меньше многоквартирного строительства: он составил 934,6 тыс., или почти 48,6% от общего объема.

В России, по данным Росстата, в 2022 году было сдано 102,7 млн кв. м жилья — на 11% больше, чем годом ранее. Ввод многоквартирных домов при этом составил 45,5 млн, что на 4,7% больше прошлого показателя.

О планах по вводу жилья в 2023 году читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Обстрелы остановили строителей».

Александр Прытков

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