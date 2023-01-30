Верховный суд не стал реабилитировать белгородских энергетиков по делу о хищении 241 млн рублей

Верховный суд (ВС) России удовлетворил кассационное представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева по делу о хищении белгородскими энергетиками 241 млн руб. у ОАО «МРСК Центра». Таким образом завершилось многолетнее судебное разбирательство.

Мещанский райсуд Москвы в 2019 году признал виновными в хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бывшего гендиректора белгородского филиала МРСК Виктора Филатова, его заместителя Алексея Зеленского, а также сотрудников ОАО «Корпоративные сервисные системы» Станислава Милькина, Павла Тищенко и Александра Пивоварова. При этом с них сняли обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Подсудимые получили от шести до девяти лет лишения свободы, но из-за того, что до вынесения судебного решения они находились под арестом (день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии), некоторые из них сразу вышли на свободу, а другие — после снижения сроков наказания в апелляции.

Мосгорсуд признал за фигурантами право на реабилитацию по обвинению в участии в преступном сообществе и освободил их от наказания за растрату в связи с истечением сроков давности. Также апелляция отменила взыскание с них в рамках уголовного дела 241 млн руб. ущерба в пользу МРСК. Все подсудимые отрицали вину и во всех процессах требовали оправдания.

Генпрокуратура попросила ВС отменить одно из предыдущих решений о возвращении материалов расследования в апелляционную инстанцию в связи с тем, что якобы был неправильно определен размер ущерба из-за «ошибки арифметического подсчета», а также оценен ряд доказательств. Кроме того, надзорное ведомство было несогласно с реабилитацией по обвинению в участии в преступном сообществе.

В итоге ВС решил, что энергетики, несмотря на оправдание по статье об организованном преступном сообществе, остаются виновными в хищениях и не имеют права на реабилитацию, а сумма ущерба, которую может требовать МРСК, не будет пересчитываться.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Ни реабилитации, ни пересчета ущерба».

Сергей Сергеев, Владимир Зоркий

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