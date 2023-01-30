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В Екатеринбурге может появиться региональная база «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает Екатеринбург в качестве одного из городов для строительства региональной базы в кластере Поволжье и Урал. Об этом со ссылкой на гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского пишет «Интерфакс». Создание базы позволит не только расширить присутствие перевозчика на Урале и в Сибири, но и увеличить число рейсов из этих регионов на Юг страны.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025-2026 году, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование. Среди рассматриваемых аэропортов — Казань, Уфа, Екатеринбург», — отметил господин Александровский.

К 2030 году объем пассажиропотока группы через региональные базы без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербург может достигнуть 7 млн человек.

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