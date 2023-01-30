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Миасский завод металлообработки получит льготный заем на 26,2 млн рублей

Завод автоматной металлообработки сталей «Сталь» (Миасс) получит от регионального фонда развития промышленности (ФРП) льготный заем на 26,2 млн руб. на модернизацию. Средства предприятие направит на создание нового высокотехнологичного цеха, сообщают в ФРП Челябинской области.

Поводом для модернизации стал возросший из-за ухода зарубежных производителей спрос на запчасти для рынка грузовых и легковых автомобилей. Общий бюджет проекта составит 56,4 млн руб. В рамках него новый цех укомплектуют современным оборудованием — двумя токарными и двумя фрезерными станками, трубогибочным станом.

«Спрос на продукцию завода растет настолько активно, что мы решили расширяться. Уже к осени необходимо построить и запустить новый цех металлообработки, где на площади в 1 тыс. кв. м должны разместиться не только новые токарные и фрезерные станки, но и роботы, которых мы закупим для управления ими», — отмечает учредитель ООО «Завод АМО “Сталь”» Павел Васютин.

Основными направлениями деятельности ООО «Завод АМО “Сталь”» являются производство гидравлической арматуры, комплексная металлообработка и изготовление деталей по чертежам заказчика.

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