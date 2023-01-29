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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ выразило соболезнования Ирану в связи с жертвами землетрясения

Российское посольство в Тегеране выразило соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями при землетрясении в иранской провинции Западный Азербайджан. Дипмиссия в Telegram пожелала выздоровления «всем пострадавшим в результате этого бедствия».

Землетрясение произошло накануне, 28 января, на севере-западе Ирана. Эпицентр находился в 23 км от города Хой. Пострадали 1 тыс. человек, еще трое погибли. После землетрясения было зафиксировано не меньше 25 повторных толчков. Повреждено больше 16 тыс. домов.

Леонид Уварчев

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