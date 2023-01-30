12,2 миллиона тонн достигла экспортная квота РФ на минеральные удобрения, следует из постановления правительства,— она увеличена почти на 0,5 млн тонн. Квота на вывоз аммиачной селитры повышена на 375 тыс. тонн, сульфоаммофоса — на 102 тыс. тонн. Пересмотр мер, действующих до 31 мая 2023 года, объясняется желанием производителей экспортировать остатки продукции после обеспечения потребностей внутреннего рынка. Хотя дефицит удобрений угрожает мировому агропроизводству, экспорт их из РФ остается затруднен санкциями из-за ее военной операции на Украине — ранее МИД оценивал «недопоставки» в несколько миллионов тонн удобрений и продовольствия.