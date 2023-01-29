В Гааге отпустили более 700 задержанных экоактивистов

После прошедшей в субботу акции климатических активистов на трассе А12 в Гааге задержаны еще два человека. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на полицию.

Всего 28 января на акции задержали 768 человек, сообщает полиция, согласно сегодняшнему заявлению ее организатора, группы по борьбе с изменениями климата Extinction Rebellion (XR), отпустили 725 активистов.

Протестующие, которые еще находятся под стражей, не раскрывают свои личности, сообщает полиция. Двое задержанных активистов проводили подготовительные мероприятия. По заявлению XR, следующая акция на A12 уже запланирована, дата будет объявлена позже.

По данным XR, во вчерашней акции участвовали около 1,2 тыс. человек, которые протестовали против субсидий производителям ископаемого топлива.

Мария Федотова