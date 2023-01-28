Полиция эвакуировала экоактивистов, перекрывших одну из основных трасс в Гааге

В одном из крупнейших городов Нидерландов — Гааге — экологические активисты организовали протест против субсидий производителям ископаемого топлива. По данным организаторов из группы Extinction Rebellion, в акции участвуют около 1,2 тыс. человек, сообщает Rtl Nieuws, полиция начала эвакуацию протестующих.

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Экоактивисты перекрыли трассу А12, несмотря на запрет местных властей на эту акцию, сообщает Metro. Активисты прикрепились друг к другу специальной конструкцией, устроив сидячую забастовку. Некоторые из них забрались на столб. Протестующие также несли плакаты, призыв на одном из них гласил: «Сделайте что-нибудь лучше со всеми этими деньгами».

Полиция призывала протестующих разойтись, затем полицейские начали сажать демонстрантов в фургон. Ранее из-за протестов против субсидий на добычу ископаемых были задержаны семь сторонников Extinction Rebellion.

Мария Федотова