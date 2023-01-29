Главные новости за выходные 28–29 января

28 января Минобороны России заявило об ударе вооруженных сил Украины по больнице в Новоайдаре в ЛНР. По данным ведомства, погибли 14 человек, 24 получили ранения. МИД России назвал обстрел больницы в ЛНР военным преступлением.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по автомобильному мосту через реку Молочную. По данным господина Рогова, есть погибшие и раненые.

Городской совет Херсона, который находится под контролем вооруженных сил Украины, сообщил, что 29 января под обстрел попали складские помещения, автостанция, школьная площадка и клиническая больница. Как сообщает издание «Суспильня Херсон», в результате обстрела погибли три человека.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, который с 2005 по 2017 год был советником Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам, выступил за поставку Украине истребителей, например американских F-16. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что вопрос передачи Украине истребителей не обсуждается.

Группа американских военных чиновников «тихо подталкивает» Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину, сообщили источники Politico. Для этого Киеву потребуется обозначить самолеты своим главным приоритетом, так как сейчас Вашингтон сосредоточен на передаче средств, «необходимых непосредственно для боевых действий». «Я не думаю, что мы против»,— сказал высокопоставленный чиновник Минобороны США на условиях анонимности, отметив, что решение еще не принято.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 182 юридических и 3 физических лиц. Утверждается, что они связаны с перевозками по железной дороге военнослужащих и военной техники.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина просит правительство отменить решение о засекречивании экономических данных, сообщила газета Financial Times со ссылкой на три источника. По информации издания, недоступность экономических данных, в том числе корпоративных, создает проблемы для экономистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для FT заявил, что все, кто участвуют в разработке экономической политики, имеют доступ к необходимым данным.

В ночь на 29 января арабские СМИ сообщили о пожаре на военном заводе в иранском Исфахане. Утром Минобороны Ирана подтвердило удар с беспилотника по одному из военных комплексов Исфахана. По заявлению иранских военных, удар был неудачным: два беспилотника удалось сбить. По их данным, атака дрона привела к незначительным повреждениям производственного цеха. По сообщению канала Al Arabya, к удару причастны американские военные. Эту же информацию сообщал другой арабский телеканал — Al Hadath. По его информации, атака по военному заводу должна предупредить Иран и Россию, что «создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены».

Поздно вечером 27 января в Иерусалиме произошел крупнейший за 12 лет теракт. При стрельбе у синагоги были убиты семь человек. Утром 28 января в Иерусалиме снова произошла стрельба: 13-летний подросток ранил двух мужчин. В тот же день мужчина зашел в ресторан в Иерусалиме, произвел выстрел и скрылся с места происшествия, никто не пострадал.

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков), признанный 27 января иноагентом, покинул свой пост. Лама сказал, что служил «калмыцкому народу и буддистам всей России».

Генерал армии в запасе и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел победил на выборах президента Чехии. Он набрал 56,1% голосов во втором туре президентских выборов в Чехии после обработки 90% бюллетеней. Его противник Андрей Бабиш набрал 43,9% голосов.

Бывший президент США Дональд Трамп начал предвыборную кампанию. 28 января он провел первые предвыборные митинги.

В американском городе Мемфис, штат Теннесси, пятеро полицейских задержали и избили 29-летнего афроамериканца Тайра Николса. Позже он скончался в госпитале. Всем офицерам предъявлено обвинение в убийстве, полицейское подразделение расформировано. В стране начались протесты.

Глава командования воздушных перебросок генерал военно-воздушных сил США Майк Минихан прогнозирует начало войны США и Китая из-за Тайваня в 2025 году. Он рассказал об этом в письмах своим подчиненным.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак снял с должности государственного министра, председателя Консервативной партии Надхима Захави. Ранее стало известно, что он нарушил министерский кодекс, не сообщив о расследовании его налоговых дел.

Сербский теннисист Новак Джокович победил грека Стефаноса Циципаса в финале Australian Open. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Джокович стал десятикратным чемпионом турнира Большого шлема в Австралии.

Поздно вечером 27 января на строительном рынке «Синдика» в Подмосковье произошел крупный пожар. Возгорание тушили около 20 часов. Площадь пожара составила 2,1 тыс. кв. м. Никто не пострадал. Причина не называется.