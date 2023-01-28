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Коммерсантъ FM
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Экс-глава Военного комитета НАТО Павел победил на выборах президента Чехии

Генерал армии в запасе и экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел набрал 56,1% голосов во втором туре президентских выборов в Чехии после обработки 90% бюллетеней. Его противник Андрей Бабиш набрал 43,9% голосов. Трансляцию вело издание Novinsky.

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Петр Павел

Петр Павел

Фото: Reuters / David W Cerny

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

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Петр Павел

Фото: Reuters / David W Cerny

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

По итогам первого тура кандидаты не набрали больше 50% голосов, поэтому вышли во второй. В первом туре Петр Павел получил 35,4% голосов, Андрей Бабиш — 34,99%.

61-летний Петр Павел — сын офицера и кадровый военный. Он служил в военной разведке, в миротворческой миссии ООН в Югославии, а также в Министерстве обороны Чехии. 68-летний Андрей Бабиш — бизнесмен, долларовый миллиардер, бывший министр финансов.

Критики Петра Павела говорили, что, как военный, он может втянуть Чехию в войну. «Кто-то в Чехии распространяет сообщения о том, что если Павел будет избран, он втянет страну в войну. Это абсолютная чушь. Как солдат, я знаю, что такое война, и я никому бы ее не желал. Я бы никогда этого не допустил»,— отвечал генерал.

Предыдущий президент Чехии — 78-летний Милош Земан уже не мог переизбраться на третий срок. До 2013 президента Чехии избирал парламент. Милош Земан стал первым президентом, избранным прямым голосованием, причем дважды — в 2013 и в 2018 годах.

Как чехи выбирали между генералом и миллиардером — читайте в материале «Чехия проверяет себя на милитаризм».

Анастасия Ларина

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