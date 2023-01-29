Бывший советник Меркель выступил за поставки Украине истребителей F-16

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за поставку Украине истребителей, например американских F-16. Ранее он продвигал идею передачи Киеву боевых танков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристоф Хойсген

Фото: Annegret Hilse / Pool / Reuters Кристоф Хойсген

Фото: Annegret Hilse / Pool / Reuters

Господин Хойсген являлся советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам с 2005 по 2017 год.

«Я считаю, что поставка истребителей достаточна для лучшей защиты Украины»,— заявил Кристоф Хойсген, приведя в пример американские истребители F16 или истребители советского производства из старых запасов ГДР (цитата по Traunsteiner Tagblatt).

По словам председателя Мюнхенской конференции, иностранные государства могут поставлять Украине оружие, в том числе боевые танки и истребители, в соответствии с международным правом.

17 января господин Хойсген заявлял о необходимости поставить Украине танки Leopard 2.

20 января, на встрече союзников на авиабазе Рамштайн, решения по Leopard принято не было. Однако 25 января Берлин объявил о решении поставить ВСУ 14 этих боевых танков, а также разрешил их реэкспорт. Поставки F-16 пока обсуждаются.

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Мария Федотова