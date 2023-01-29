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Коммерсантъ FM
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Украинская сторона сообщила о попадании под обстрел больницы в Херсоне

Городской совет Херсона, который находится под контролем вооруженных сил Украины, сообщил, что сегодня, 29 января, под обстрел попали складские помещения, больница, автостанция, школьная площадка. В городе, по данным властей, повреждены здания и транспортные средства. Горожан призвали прятаться в укрытиях.

По данным украинской стороны, под удар попала областная клиническая больница Херсона, была ранена медицинская сестра.

Как сообщает издание «Суспильня Херсон», в результате сегодняшнего обстрела погибли три человека.

Сегодня, 29 января, на Украине дважды за день объявляли воздушную тревогу. Этот режим действует на территории Кировоградской области и подконтрольной Украине части Херсонской области. В Одесской и Николаевской областях воздушная тревога объявлялась утром.

Подробнее о том, что происходит на 340-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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