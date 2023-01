Дональд Трамп начал предвыборную кампанию

Бывший президент Дональд Трамп сегодня, 28 января, проведет первые митинги перед президентскими выборами 2024 года. Как сообщает AP, он проведет сразу два митинга за день. Господин Трамп заявил о намерении участвовать в выборах в ноябре 2022 года.

Дональд Трамп будет основным докладчиком на ежегодном собрании Республиканской партии в Нью-Гемпшире, а затем отправится в Колумбию, Южная Каролина, где он собирается представить свою команду руководителям штата. Пока что Дональд Трамп — единственный республиканец, заявивший о намерении баллотироваться в президенты.

По данным Washington Post, от Республиканской партии может выдвинуться губернатор американского штата Флорида, республиканец Рон Десантис. Участие в президентских выборах допускали бывший вице-президент США Майк Пенс и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Нынешний президент США Джо Байден пока не объявлял о намерении баллотироваться на второй срок. Однако, по данным The Hill, он может скоро объявить об этом. По данным июльского опроса газеты The New York Times и Siena College, 64% демократов не хотят видеть Джо Байдена на посту президента США. 33% респондентов хотели бы видеть другого кандидата из-за возраста действующего президента. Джо Байдену 80 лет, Дональду Трампу — 76 лет.

Анастасия Ларина