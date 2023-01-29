Сунак уволил председателя Консервативной партии из-за уклонения от уплаты налогов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак снял с должности государственного министра председателя Консервативной партии Надхима Захави. Ранее стало известно, что он нарушил министерский кодекс, не сообщив о расследовании его налоговых дел.

«После завершения расследования независимого советника, результатами которого он поделился с нами обоими, стало ясно, что было совершено серьезное нарушение министерского кодекса»,— сказано в письме господина Сунака к господину Захави (цитата по Reuters).

В январе стало известно, что Надхима Захави согласился выплатить несколько миллионов фунтов за уклонение от уплаты налогов. Как сообщает The Guardian, господин Захави выплатил штраф в рамках мирового соглашения. Размер штрафа не уточняется. Представители политика отрицали эту информацию в разговоре с газетой.

Согласно министерскому кодексу, Надхима Захави должен был сообщить, что налоговые органы Великобритании ведут расследование против него. Как сообщали СМИ, расследование касалось периода, когда господин Захави занимал должность канцлера Казначейства Великобритании в кабинете министров экс-премьера Бориса Джонсона. Он отвечал за налоговую систему страны.

Олеся Павленко