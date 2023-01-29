Новак Джокович в десятый раз в карьере выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович победил грека Стефаноса Циципаса в финале Australian Open. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Джокович стал десятикратным чемпионом турнира Большого шлема в Австралии.

В общей сложности на счету Джоковича 22 победы во всех турнирах Большого шлема. Это рекордный показатель среди мужчин, Джокович по количеству побед в этих турнирах догнал испанца Рафаэля Надаля.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Его призовой фонд превышает $51 млн.

Эрдни Кагалтынов