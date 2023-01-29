МИД России назвал обстрел больницы в ЛНР военным преступлением

МИД России прокомментировал обстрел больниц Новоайдаре и Новой Каховке. В ведомстве произошедшее назвали военным преступлением. Минобороны России ранее сообщило о гибели 14 человек после атаки на больницу.

«Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев»,— сказано в заявлении на сайте МИДа.

Вечером 28 января Минобороны России заявило об ударе вооруженных сил Украины по больнице в Новоайдаре в ЛНР. По данным ведомства, погибли 14 человек, 24 получили ранения. В тот же день сообщалось об ударе по больнице в Новой Каховке. О жертвах не сообщалось. Украина не комментировала заявления Минобороны России.

О том, что происходит на 340-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».