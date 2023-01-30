Стресс-тест

Только каждый третий из губернаторов, у которых в 2023 году истекает срок полномочий, может чувствовать себя абсолютно уверенным в своей «политической устойчивости», следует из очередного выпуска рейтинга «Госсовет 2.0», подготовленного компанией «Минченко консалтинг». Региональные выборы 2023 года станут репетицией президентской кампании 2024 года, и для федерального центра важно, чтобы они обошлись без эксцессов, напоминают авторы исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ни один из губернаторов не может быть уверен в устойчивости своего положения без опоры на руку Кремля (на фото — глава Хакасии Валентин Коновалов)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ни один из губернаторов не может быть уверен в устойчивости своего положения без опоры на руку Кремля (на фото — глава Хакасии Валентин Коновалов)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Руководители 21 региона идут на выборы в 2023 году (не считая глав новых территорий).

Трое из них — глава Чукотки Роман Копин, губернатор Красноярского края Александр Усс и руководитель Хакасии Валентин Коновалов — по мнению экспертов, находятся в «красной зоне», что означает высокую вероятностью отставки или поражения, следует из рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0».

Еще 11 получили от составителей рейтинга «желтую карточку» — то есть они в силу тех или иных причин оказались в группе повышенного риска.

Для господина Коновалова переизбрание выглядит миражом, уверены авторы рейтинга: избранный против воли Кремля, он с самого начала губернаторского срока находится под давлением федеральных и местных элит, а также допустил немалое количество собственных просчетов. Не исключено, что в Хакасии пройдет одна из наиболее конкурентных избирательных кампаний: это произойдет, если действующий губернатор все же пойдет на выборы, а против него выступит популярный депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), ныне участвующий в СВО. Положение Александра Усса осложняется совмещением кампаний по выборам губернатора и горсовета более оппозиционного административного центра. Кроме того, высокая привлекательность региона провоцирует борьбу элит за политическое влияние. Что касается Романа Копина, тот сейчас является вторым после Рамзана Кадырова «долгожителем» губернаторского корпуса, занимая свою должность с 2008 года. Учитывая тренд на обновление кадров, Кремль может рассмотреть вопрос о замене главы, который, судя по низкой информационной активности, и сам вряд ли испытывает большой энтузиазм по поводу продолжения затянувшейся командировки.

Следует учесть, напоминают авторы рейтинга, что губернаторские выборы этого года пройдут преимущественно в электорально непростых регионах.

11 регионов из тех, которым предстоят выборы, находятся в Сибири и на Дальнем Востоке, где протестные настроения традиционно выше среднего.

Трудозатратной с точки зрения менеджмента станет кампания главы Якутии Айсена Николаева: в регионе будут одновременно выбирать губернатора, региональный парламент и гордуму Якутска. Непросто будет и новосибирскому губернатору Андрею Травникову, который конфликтует как с местными группами влияния, так и с федеральными акторами, а тем временем КПРФ на выборах в Госдуму почти одержала победу в Новосибирске. Сложности могут возникнуть и у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. КПРФ имеет в регионе высокую поддержку, а у федерального центра есть претензии к социально-экономическим показателям Алтайской края, утверждают авторы доклада. Отдельный интерес, по оценке экспертов, представляет Приморье — регион, где в 2018 году Кремль не смог с первого раза избрать губернатора. Олег Кожемяко накопил существенный багаж конфликтов с местными элитами, из-за чего кампания может принести сюрпризы, предупреждают авторы рейтинга.

Не очевидна, по их мнению, и судьба губернатора-коммуниста Андрея Клычкова (Орловская область). Однако Орловщина традиционно считается «вотчиной» КПРФ, так что она может сохранить своего губернатора. Сохранение поста за другим представителем системной парламентской оппозиции, губернатором Омской области Александром Бурковым (СРЗП), станет индикатором устойчивости самой партии, полагают авторы рейтинга.