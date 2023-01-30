Сегодня исполняется 66 лет губернатору Ростовской области Василию Голубеву

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Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Василий Голубев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Его поздравляет президент ООО «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин:

— Уважаемый Василий Юрьевич! От всей души поздравляю Вас с прекрасным днем — днем вашего рождения! Благодарю Вас за постоянную, всестороннюю и компетентную поддержку развития производства и экономической жизни в Ростовской области. Она ощущается постоянно, и мы ее очень ценим! Желаю Вам здоровья и сохранения позитивного настроя, который Вы умеете генерировать в себе и передавать окружающим для совместной созидательной работы!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»