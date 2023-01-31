IT-сектор программирует рост

Санкции и уход крупных международных игроков привели к серьезным изменениям IT-отрасли. Произошли стремительный рост спроса на отечественные решения и реструктуризация кадрового рынка. В том, как петербургский IT-рынок справился с возникшими сложностями, сказалась ли на нем государственная поддержка, а также стоит ли ожидать роста в наступившем году, разбиралась корреспондент Business Guide Марина Ковалева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Практически весь IT-бизнес столкнулся со сложностью приобретения инструментальных средств от ведущих мировых поставщиков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Практически весь IT-бизнес столкнулся со сложностью приобретения инструментальных средств от ведущих мировых поставщиков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С точки зрения IT-трендов Петербург ничем не отличается от российского рынка в целом. Вместе с тем Северная столица исторически характеризовалась высокой концентрацией IT-компаний, большую часть которых составляли представительства западных брендов. «Численность персонала каждого из таких центров часто составляла тысячи человек: Deutsche Bank, T-Systems, Dell, Oracle, Jet Brains, VEEAM, Wrike, DataArt, Luxoft, EPAM и много других поменьше. Значительная часть персонала этих центров разработки была вынуждена уехать из России по программам релокации, предоставленным материнскими компаниями»,— рассказывает Валентин Макаров, президент НП «Руссофт».

Кроме того, большая доля петербургских IT-организаций занималась экспортом IT-продуктов и сервисов. «С началом СВО и те, и другие поменяли локацию, забрав с собой практически весь интеллектуальный ресурс. Таким образом петербургский рынок в короткий срок сильно потерял в компетенциях. Не надо забывать, что оставшиеся IT-компании также пользовались услугами покинувших рынок партнеров, развивали совместные проекты, интегрировали продукты. Целый пул задач оказался под угрозой»,— констатирует Андрей Гук, генеральный директор ОBIT. Господин Макаров также указывает, что их отъезд очень заметен на рынке потребления и будет ударом для университетов, которые потеряли финансирование учебных программ и преподавателей высокого класса. «С другой стороны, примерно треть таких IT-специалистов никуда не уехала и пополнила ряды российских IT-компаний. Это их, безусловно, усилило»,— добавляет он.

По словам Вадима Сабашного, генерального директора компании «Ланит-Терком», практически весь IT-бизнес столкнулся со сложностью приобретения инструментальных средств от ведущих мировых поставщиков — только часть продуктов имеет сравнимые открытые или отечественные аналоги, поэтому пришлось прибегнуть к параллельному импорту не только оборудования, но и программного обеспечения.

При этом растет число коммерческих компаний, которые всерьез стали задумываться о переходе на отечественные программные продукты. «Иностранные вендоры, покинув рынок России и без предупреждения отрезав доступ к своим сервисам, дискредитировали себя в глазах российских заказчиков и пользователей. Сегодня создание независимой от иностранных решений IT-инфраструктуры — задача не только государственных организаций, но и частного бизнеса»,— убежден Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис» (офис разработки в Петербурге).

Если говорить о последствиях для рынка, то, по мнению господина Гука, в 2022 году наблюдалась серьезная трансформация в структуре спроса. «На первый план вышли продукты и сервисы, позволяющие быстро закрыть первоочередные вопросы: информационная безопасность, миграция на российские облачные платформы, IT-аутсорсинг как решение проблемы дефицита компетенций и обслуживания оборудования в отсутствие вендорской поддержки, параллельный импорт. При этом были заморожены или приостановлены долгосрочные проекты цифровизации»,— продолжает эксперт.

Господин Макаров предполагает, что по результатам 2022 года Петербург, по всей видимости, потеряет свое неоспоримое российское лидерство в экспорте ПО и услуг по его разработке на душу населения. «Экспорт упадет очень сильно. Хорошо, что Банк России прекратил публикацию данных по экспорту компьютерных услуг, иначе можно было бы говорить о кратном сокращении экспорта из Северной столицы»,— замечает он.

Поддержка отрасли

Что касается поддержки со стороны городских властей, то еще весной для IT-компаний был анонсирован ряд преференций: снижение ставок по упрощенной системе налогообложения до 2024 года, докапитализация Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для предприятий, занимающихся научно-исследовательскими разработками. «Многие меры поддержки, анонсированные правительством Санкт-Петербурга, вполне удачно дополняют федеральные льготы, но, конечно, необходимы дополнительные усилия, способствующие разработке отечественных IT-решений для конкретных сегментов»,— считает Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг».

По мнению господина Калякина, петербургские власти предлагают действенные меры поддержки IT отрасли — они дополняют инициативы федеральных властей: эффект от них почувствуют как IT-компании в целом, так и сами IT-специалисты. «Наиболее значимым для российских IT-компаний стало освобождение от уплаты налога на прибыль. Благодаря обнулению ставки отечественные компании-разработчики ПО фактически сэкономят 20%. Эти средства разработчики смогут направить на развитие продуктов и повышение заработной платы IT-специалистов, чтобы при растущей инфляции сохранить уровень их дохода»,— объясняет эксперт. Кроме того, для большого числа IT-специалистов возможность получить льготную ипотеку — ощутимая поддержка со стороны государства и эффективный инструмент привлечения кадров в IT.

В ожидании восстановления

По оценкам ГК «Корус Консалтинг», объем рынка по итогам 2022 года останется на прежнем уровне либо покажет небольшое снижение до 10%. «Просевшая часть выручки от международных проектов компенсируется ростом спроса на отечественное ПО и заказную разработку софта. В 2023 году прогнозируем продолжающийся рост по этим направлениям, появление гораздо большего числа новых IT-решений для замены зарубежных продуктов, а также сохранение интереса со стороны бизнеса к технической поддержке западных систем»,— полагает господин Семенов.

По словам господина Сабашного, по итогам 2022 года IT-рынок остался на уровне предыдущего года или несколько снизился. «Экспортное направление к концу года заместилось на проработку внутреннего рынка и инвестиции в разработку собственных продуктов. Ожидаю, что в следующем году появятся новые узкопрофильные продукты, а массовые получат большее развитие. 2023 год, по моим оценкам, покажет существенный рост IT-рынка на 30–40%»,— полагает он.

Господин Гук считает, что в 2023 году продолжится процесс формирования новой конъюнктуры целого ряда IT-направлений: в первую очередь инфобеза. «Дело в то, что российский бизнес, вынужденный мигрировать на отечественное ПО, зачастую прибегает к решениям, базирующимся на открытом коде. А это означает беспрецедентное повышение рисков для информационной безопасности: известны случаи, когда подобные программы изначально писались под российских пользователей для организации атаки»,— прогнозирует он.

Господин Калякин полагает, что в 2023 году количество проектов внедрения российского ПО будет только расти — и часть из тех, что были начаты в этом году, вероятно, конвертируется в коммерческие проекты уже в следующем году. «Однако устойчивый экономический эффект компании-разработчики увидят, скорее всего, не раньше 2024 года. В среднем полная миграция всей организации или компании на новое ПО занимает один-два года»,— указывает он.

По словам господина Гука, усилится тренд на партнерства и коллаборации, элементы шеринговой экономики и прочие инструменты оптимизации расходов и рационального подхода к расходованию ресурсов. «Еще больше вырастет роль IT-директоров, и так усилившаяся во время предыдущего кризиса, связанного с пандемией. На IT-руководителей все чаще будут возлагаться задачи, имеющие стратегическое значение для бизнеса, а рутинные вопросы — от обслуживания инфраструктуры до поддержки пользователей — будут передаваться на сторону»,— полагает он.

Говоря о тенденциях наступающего года, господин Гук подчеркивает, что на смену эпохе «повышенной готовности» приходит эпоха «новой искренности»: она затронет и внутрикорпоративные отношения, и коммуникации с партнерами. «В условиях постоянно меняющихся обстоятельств, нарушения обязательств вчерашними надежными поставщиками, угроз внешнему контуру безопасности компаний бизнес испытывает кризис доверия. Это касается доверия к IT-продуктам, которые предлагаются в качестве альтернативы западным, новым схемам работы, партнерам в целом. Поэтому на первый план выйдут надежные партнерские отношения, эксперты с подтвержденным опытом работы и репутацией, комплексные экосистемные решения»,— заключает эксперт.