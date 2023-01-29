Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 30 января — 5 февраля

Важнейшие события предстоящей недели

30 января, понедельник

В Москве глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

В Москве и Минске с использованием видеосвязи состоится совещание об итогах работы Исполнительного комитета СНГ в 2022 году и задачах на 2023 год.

Международный суд ООН начнет слушания по обеспечительным мерам в рамках разбирательств между Арменией и Азербайджаном.

31 января, вторник

В Москве Басманный суд проведет прения сторон по делу в отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в распространении дезинформации о российской армии.

Во Франции планируется очередная общенациональная забастовка за отмену проекта пенсионной реформы.

1 февраля, среда

В Таллине посольство РФ по требованию эстонских властей должно сократить количество сотрудников до восьми.

На базе Академии «Калашников» начнется обучение по созданию мультироторных беспилотных летательных аппаратов и управлению ими.

Белоруссия увеличивает тарифы на транспортировку нефти через свою территорию на 9%.

2 февраля, четверг

В Москве состоится возложение венка и цветов в 80-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве.

В Москве в Госдуме состоится расширенное заседание комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками.

3 февраля, пятница

Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медоборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.

В Киеве запланирован саммит ЕС—Украина.

4 февраля, суббота

В Лос-Анджелесе российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проведет поединок против чемпиона Bellator американца Райана Бейдера. Ожидается, что для Емельяненко этот бой будет последним в карьере.

5 февраля, воскресенье

Состоится первый российский космический пуск 2023 года — ракета «Протон-М» запустит с Байконура метеоспутник «Электро-Л».

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин, в ходе визита встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...