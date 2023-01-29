Главные анонсы 30 января — 5 февраля

30 января, понедельник

В Москве глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

В Москве и Минске с использованием видеосвязи состоится совещание об итогах работы Исполнительного комитета СНГ в 2022 году и задачах на 2023 год.

Международный суд ООН начнет слушания по обеспечительным мерам в рамках разбирательств между Арменией и Азербайджаном.

31 января, вторник

В Москве Басманный суд проведет прения сторон по делу в отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в распространении дезинформации о российской армии.

Во Франции планируется очередная общенациональная забастовка за отмену проекта пенсионной реформы.

1 февраля, среда

В Таллине посольство РФ по требованию эстонских властей должно сократить количество сотрудников до восьми.

На базе Академии «Калашников» начнется обучение по созданию мультироторных беспилотных летательных аппаратов и управлению ими.

Белоруссия увеличивает тарифы на транспортировку нефти через свою территорию на 9%.

2 февраля, четверг

В Москве состоится возложение венка и цветов в 80-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве.

В Москве в Госдуме состоится расширенное заседание комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками.

3 февраля, пятница

Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медоборудования и препаратов, ядерных материалов и устройств, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.

В Киеве запланирован саммит ЕС—Украина.

4 февраля, суббота

В Лос-Анджелесе российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проведет поединок против чемпиона Bellator американца Райана Бейдера. Ожидается, что для Емельяненко этот бой будет последним в карьере.

5 февраля, воскресенье

Состоится первый российский космический пуск 2023 года — ракета «Протон-М» запустит с Байконура метеоспутник «Электро-Л».

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин, в ходе визита встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.