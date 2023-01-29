Умер гитарист Television Том Верлен

Лидер и гитарист группы Television Том Верлен умер в возрасте 73 лет. Смерть наступила «после непродолжительной болезни», сообщила газета The New York Times со ссылкой на Джесси Пэрис Смит, дочь коллеги музыканта Патти Смит. Причина смерти не уточняется.

Television была основана в 1973 году. Группа распалась в 1978 году, записав два альбома, но позже воссоединялась в 1990-х и 2000-х годах. Том Верлен выпустил девять сольных альбомов. Дебютный альбом Television Marquee Moon занимает 128 место в рейтинге журнала Rolling Stone величайших альбомов, а господин Верлен — 90 место в рейтинге величайших гитаристов.

Леонид Уварчев