Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер журналист Александр Цирульников

В возрасте 85 лет умер известный российский журналист и писатель Александр Цирульников, сообщает правительство Нижегородской области. Дата и место прощания с журналистом пока не называются. Свои соболезнования в связи со смертью господина Цирульникова выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Его можно было назвать живой летописью региона»,— сказал господин Никитин.

Среди прочего Александр Цирульников — член Союза журналистов РФ, член Союза писателей РФ, а также почетный гражданин Нижегородской области; являлся собственным корреспондентом Гостелерадио СССР, работал старшим редактором и ведущим программ ГТРК «Нижний Новгород».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...