Умер журналист Александр Цирульников

В возрасте 85 лет умер известный российский журналист и писатель Александр Цирульников, сообщает правительство Нижегородской области. Дата и место прощания с журналистом пока не называются. Свои соболезнования в связи со смертью господина Цирульникова выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Его можно было назвать живой летописью региона»,— сказал господин Никитин.

Среди прочего Александр Цирульников — член Союза журналистов РФ, член Союза писателей РФ, а также почетный гражданин Нижегородской области; являлся собственным корреспондентом Гостелерадио СССР, работал старшим редактором и ведущим программ ГТРК «Нижний Новгород».

Мария Федотова