РБК: СКР проверит возможного владельца Telegram-канала Nexta на терроризм

Следственный комитет России устанавливает причастность жителя Москвы Олега Селиверова к работе Telegram-канала Nexta Live, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, следствие проверяет его на предмет размещения сообщений с призывами к террористической деятельности.

По словам источника РБК, с 12 по 16 марта Nexta опубликовала сообщение, которое следователи расценили как призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Проект Baza со ссылкой на родителей Селиверова сообщил, что у них дома проходили следственные действия.

Сеть Telegram-каналов группы Nexta создал белорус Степан Путило. Nexta активно освещала протесты в Белоруссии 2020 года после того, как Александр Лукашенко снова стал президентом. Telegram-канал Nexta, а также связанные с ним Nexta Live и Luxta были признаны террористическими организациями в апреле 2022 года.

Анастасия Ларина