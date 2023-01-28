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Главы Челябинской области и Российской федерации баскетбола договорились о сотрудничестве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие и популяризацию баскетбола на Южном Урале, сообщает правительство региона.

По словам губернатора, в Челябинской области баскетбол занимает третье место по популярности и массовости. Так, более 3 тыс. детей занимаются этим видом спорта в спортшколах. «Сегодня, можно сказать, что в Челябинской области „баскетбольный бум“, наши команды успешно выступают в различных лигах. За последние три года численность постоянно и активно занимающихся баскетболом кратно растет, и интерес к баскетболу в Челябинской области очень высок. Вовлекая все больше и больше детей и молодежи, развивая баскетбол, как базовый вид спорта в регионе, мы будем пополнять лучшими спортсменами наши клубы», – подчеркнул Алексей Текслер.

По словам Андрея Кириленко, Челябинск – «это серьезный центр баскетбола, который появился сейчас на баскетбольной карте страны». В 2022 году в регионе возродили женский профессиональный клуб «Славянка». Команды Челябинской области соревнуются в восьми лигах разного уровня, начиная от высшей лиги чемпионата России до областных турниров. Кроме того, действуют четыре любительские лиги.

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