Продолжение франшизы «Майор Гром» начнут снимать весной 2023 года

Съемки фильма из вселенной «Майор Гром» стартуют весной этого года, объявил руководитель «Плюс студии» Михаил Китаев на фестивале Bubble Comics con. Очередной фильм франшизы получит название «Майор Гром: игра», в 2024 году планируется его релиз в кинотеатрах.

Работа над фильмом уже началась, сообщил господин Китаев. «Совсем скоро начнутся съемки, весной в Петербурге мы начнем съемочный период»,— заявил руководитель «Плюс студии» (цитата по ТАСС).

«Майор Гром» — это серия комиксов о майоре МВД Игоре Громе, созданная российским издательством Bubble Comics, по комиксам были сняты короткометражный фильм «Майор Гром», полнометражная картина «Майор Гром: Чумной доктор», а также вышедшая на «Кинопоиске» лента «Гром: трудное детство».

Михаил Китаев был одним из продюсеров фильма «Майор Гром: Чумной доктор» (2021), главную роль в картине исполнил Тихон Жизневский. По данным из открытых источников, бюджет ленты составил 640 млн руб., сборы — 328 млн руб.

Производством нового фильма занимаются «Плюс студия» и Bubble Studios, режиссером будет Олег Трофим, работавший над «Чумным доктором» и «Трудным детством», главную роль вновь исполнит Тихон Жизневский.

Мария Федотова