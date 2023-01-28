Замглавы администрации Перми Виктор Агеев станет советником мэра

Как сообщает портал v-kurse.ru, с 1 февраля свою должность покидает первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев. Он станет советником главы Перми Алексея Демкина. В мэрии эту информацию подтвердили, отметив, что господин Агеев является «одним из наиболее опытных членов команды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, в дальнейшем господин Агеев может перейти в Минэкономразвития России на руководящую должность в один из четырех департаментов, который курирует замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, в прошлом глава краевого минэка.

Основным кандидатом на освобождающийся пост замглавы города считается директор «Пермводоканала» Сергей Винокуров, возглавляющий муниципальное предприятие с 2013 года. Еще одним кандидатом на должность замглавы портал v-kurse.ru называет Владимира Радченко, который сейчас является заместителем генерального директора Агентства инвестиционного развития Пермского края.

Виктор Агеев в 1996 году окончил Государственный университет по землеустройству по специальности «Землеустройство», в 2005-м — Высшую школу приватизации и предпринимательства по специальности «Менеджмент организации». В 2009 году защитил диссертацию на тему «Совершенствование системы управления земельно-имущественным комплексом в городском муниципальном образовании», получил степень кандидата экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1996 году в Березниках, заняв должность главного специалиста городского комитета по земельным ресурсам и землеустройству. С 2002 по 2006 годы занимал пост председателя березниковского комитета регулирования земельных отношений администрации. В 2006-2010 годах был заместителем главы Березников.

В пермскую мэрию господин Агеев трудоустроился в октябре 2010 года заместителем главы администрации. С января 2015-го стал совмещать этот пост с должностью начальника департамента экономики и промышленной политики. В январе 2017 года был назначен заместителем председателя правительства Пермского края — министра экономического развития и инвестиций Пермского края. На этом посту он проработал недолго и уже летом того же года вернулся в администрацию Перми, став уже первым замом главы города. В марте 2020 года был назначен заместителем главы администрации Перми — начальником городского управления капитального строительства (УКС). Позже эти должности развели: управление возглавила Ирина Чиркова, а Виктор Агеев стал замглавы города, курирующим функционально-целевой блок «Управление инвестиционно-строительной деятельностью, природопользованием», в который входит УКС, а также департамент экономики и промышленной политики и управление по экологии и природопользованию.