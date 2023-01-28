Минздрав: с 2009 года россияне стали курить в три раза реже

Распространенность курения в России снижается и сейчас составляет около 21%, сообщили в Минздраве. По данным Росстата и GATS, в 2009 году распространенность курения среди россиян составляла 69%.

«Правительство и Минздрав России уже много лет реализуют последовательную политику, направленную на снижение распространенности курения (в том числе и электронных сигарет)»,— сказано в сообщении Минздрава.

Ведомство призвало не верить создателям сервиса Statista, которые «пытаются убедить кого-то в обратном».

Statista — немецкая компания, которая специализируется на рыночных и потребительских данных. По ее информации, в 2022 году половина живущих в России респондентов заявила, что они не курят. Самый высокий процент курящих был зафиксирован в 2016 году — 57%. В последние годы доля активных курильщиков увеличилась, информирует Statista. Пятая часть жителей сообщила, что выкуривает одну пачку сигарет в день (по сравнению с 16% процентами в 2019 году).

Дарья Эрозбек