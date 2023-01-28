Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в «Газпромбанк Инвестиции»

Роскомнадзор пообещал проверить информацию о возможной утечке данных клиентов «Газпромбанк Инвестиции». Накануне в Telegram-каналах сообщалось, что в открытый доступ выложили персональные данные более 34 тыс. клиентов компании, а также исходные коды сервиса.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили ТАСС, что «Газпромбанк Инвестиции» вовремя уведомил ведомство об инциденте. «Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции"»,— сказали в ведомстве.

В самой компании утечку отрицали: брокер заявил «Ъ», что информация не соответствует действительности. «Газпромбанк Инвестиции» также организует собственную проверку подлинности данных.

Лаура Кеффер