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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных в «Газпромбанк Инвестиции»

Роскомнадзор пообещал проверить информацию о возможной утечке данных клиентов «Газпромбанк Инвестиции». Накануне в Telegram-каналах сообщалось, что в открытый доступ выложили персональные данные более 34 тыс. клиентов компании, а также исходные коды сервиса.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили ТАСС, что «Газпромбанк Инвестиции» вовремя уведомил ведомство об инциденте. «Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции"»,— сказали в ведомстве.

В самой компании утечку отрицали: брокер заявил «Ъ», что информация не соответствует действительности. «Газпромбанк Инвестиции» также организует собственную проверку подлинности данных.

Лаура Кеффер

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