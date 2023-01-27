«Газпромбанк Инвестиции» отрицает утечку данных клиентов

«Газпромбанк Инвестиции» отреагировал на сообщения в Telegram-каналах об утечке персональных данных клиентов. Брокер сообщил «Ъ», что информация не соответствует действительности.

«Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети»,— сообщила пресс-служба «Газпромбанка Инвестиции» «Ъ».

Как отмечает компания, Telegram-каналы в своих сообщениях об утечке указывают число клиентов, которое больше чем в 10 раз отличается от «реального объема клиентской базы брокера». «Газпромбанк Инвестиции» проведет проверку подлинности данных. Компания уведомила надзорные органы, которые проводят собственную проверку.