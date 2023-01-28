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В Челябинской области выявили 76 случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Челябинской области подтвердили 76 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у десяти школьников. Прирост суточной заболеваемости составил 11,7%.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, за прошедшие сутки южноуральцам провели 6034 тестов на коронавирус. На 28 января с начала пандемии в регионе зарегистрировали 397635 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 387361 пациентов, в том числе 29 человек за последние сутки. Сегодня COVID-19 в Челябинской области болеют 732 человека. За последние сутки скончался еще один человек непосредственно от коронавирусной инфекции.

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