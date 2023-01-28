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Коммерсантъ FM
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Бойцов добровольческих формирований обеспечат общевойсковыми пайками

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении бойцам добровольческих подразделений общевойсковых пайков. Поправки внесены в постановление о продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых других лиц в мирное время.

В общевойсковой паек на одного человека на сутки входит 350 граммов белого и 300 г ржаного хлеба, 250 г мяса, 120 г рыбы, 120 г круп, 65 г сахара, чай, кофе, 900 г картофеля и свежих овощей, 150 мл молока и другие продукты.

Общевойсковые пайки (питание по норме №1) теперь положены гражданам, которые пребывают в добровольческих формированиях, «в пути следования к месту выполнения задач и обратно, а также в период их выполнения». Деньги будут выделяться из федерального бюджета.

Добровольческие формирования, содействующие российской армии, получили официальный статус в ноябре 2022 года. Они могут быть задействованы в период мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов и для выполнения других задач. На бойцов распространяются льготы военных по контракту.

Леонид Уварчев

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