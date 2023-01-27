Татарстан предлагает не отправлять мобилизованных с категорией «В» на фронт

Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская добивается, чтобы призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих, имеющих по состоянию здоровья категорию «В» (ограниченно годен к военной службе), не отправляли на фронт. Об этом она рассказала сегодня, 27 января, на расширенном заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан.

По словам госпожи Сабурской, она направила омбудсмену РФ Татьяне Москальковой предложение обратиться по этому поводу в Министерство обороны РФ. Омбудсмен Татарстана считает, что военнослужащие с категорией «В» должны проходить военную службу в «тыловых подразделениях Вооруженных сил России».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"