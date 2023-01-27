Жители Татарстана более 4 тысяч раз пожаловались на частичную мобилизацию

Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская получила более 4,3 тыс. обращений от жителей республики в связи с проведением частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября 2022 года в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом госпожа Сабурская сообщила сегодня, 27 января, на расширенном заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан.

В том числе, призванные на военную службу и их родственники добивались отсрочки от мобилизации, ссылаясь на состояние здоровья и необходимость помощи семье.

Она добавила, что в итоге по решению главы региональной призывной комиссии, президента Татарстана Рустама Минниханова около 200 многодетных отцов были отозваны из частей и «вернулись к родным и близким».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"