Леонид Михельсон передал часть активов дочери Виктории

Совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон передал контроль над компанией «Оптима» своей дочери Виктории. Как следует из данных ЕГРЮЛ, активы были переданы 20 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил и Виктория Михельсоны

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил и Виктория Михельсоны

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Оптима» контролирует 2,3% акций НОВАТЭКа, а также владеет центром современного искусства ГЭС-2 в центре Москвы. Вместе с тем Виктория Михельсон стала владелицей одного из старейших кинотеатров столицы, «Ударник», который ГЭС-2 приобрел в октябре 2022 года. Еще один актив «Оптимы» — кипрская компания Antarctic Investments Ltd, владеющая ООО «Восток»,— государственно-частная научная станция. В 2022 году Леонид Михельсон попал под санкции Канады и Великобритании.

НОВАТЭК — вторая по объему добычи газа компания после «Газпрома». В 2022 году компания продала внутри России 68,09 млрд куб. м газа и 8,45 млрд куб. м — на международных рынках. ГЭС-2 был создан после реставрации одной из старейших электростанций Москвы. По данным Forbes, на создание проекта было потрачено более 30 млрд руб.

В 2022 году Виктория Михельсон заняла третью строчку в рейтинге Forbes самых богатых наследников российских бизнесменов. В 2016–2017 годах она входила в попечительский совет New Museum. Также она выступает куратором проектов в фонде поддержки молодых российских художников V-A-C, созданном Леонидом Михельсоном, и владеет специализированным фондом целевого капитала для поддержки культуры «Расширение пространства».

Лусине Баласян