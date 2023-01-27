Леонид Михельсон передал часть активов дочери Виктории

Совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон передал контроль над компанией «Оптима» своей дочери Виктории. Как следует из данных ЕГРЮЛ, активы были переданы 20 января.
Михаил и Виктория Михельсоны
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Оптима» контролирует 2,3% акций НОВАТЭКа, а также владеет центром современного искусства ГЭС-2 в центре Москвы. Вместе с тем Виктория Михельсон стала владелицей одного из старейших кинотеатров столицы, «Ударник», который ГЭС-2 приобрел в октябре 2022 года. Еще один актив «Оптимы» — кипрская компания Antarctic Investments Ltd, владеющая ООО «Восток»,— государственно-частная научная станция. В 2022 году Леонид Михельсон попал под санкции Канады и Великобритании.
НОВАТЭК — вторая по объему добычи газа компания после «Газпрома». В 2022 году компания продала внутри России 68,09 млрд куб. м газа и 8,45 млрд куб. м — на международных рынках. ГЭС-2 был создан после реставрации одной из старейших электростанций Москвы. По данным Forbes, на создание проекта было потрачено более 30 млрд руб.
В 2022 году Виктория Михельсон заняла третью строчку в рейтинге Forbes самых богатых наследников российских бизнесменов. В 2016–2017 годах она входила в попечительский совет New Museum. Также она выступает куратором проектов в фонде поддержки молодых российских художников V-A-C, созданном Леонидом Михельсоном, и владеет специализированным фондом целевого капитала для поддержки культуры «Расширение пространства».