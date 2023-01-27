Здание кинотеатра «Ударник» приобрела компания дочери Михельсона

Здание одного из старейших кинотеатров Москвы, «Ударник», ранее принадлежавшее городу, приобрело ООО ГЭС-2. Это следует из данных единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которые приводит РБК. Сделка осуществлялась в конце октября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр «Ударник»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Кинотеатр «Ударник»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На тот момент ГЭС-2 принадлежала совладельцу НОВАТЭКа Леониду Михельсону. 20 января Леонид Михельсон передал контроль над ГЭС-2 своей дочери Виктории.

Представитель кинотеатра РБК Светлана Максимченко сообщила, что в 2023 году начнутся работы по восстановлению «Ударника» как фестивального и премьерного кинотеатра. В здании планируют разместить несколько кинозалов, кафе, книжный магазин и пространство для выставочных проектов.

«Ударник» был построен в 1931 году. Его вместимость — до 1,5 тыс. человек. Он входит в состав архитектурного комплекса «Дом правительства». В 1987 году кинотеатр признали памятником архитектуры и включили в объекты культурного наследия. В 2015 году городские власти планировали продать «Ударник», стартовая цена была установлена в размере 559,9 млн руб.

Лусине Баласян