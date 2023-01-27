Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Здание кинотеатра «Ударник» приобрела компания дочери Михельсона

Здание одного из старейших кинотеатров Москвы, «Ударник», ранее принадлежавшее городу, приобрело ООО ГЭС-2. Это следует из данных единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которые приводит РБК. Сделка осуществлялась в конце октября 2022 года.

Кинотеатр «Ударник»

Кинотеатр «Ударник»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кинотеатр «Ударник»

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На тот момент ГЭС-2 принадлежала совладельцу НОВАТЭКа Леониду Михельсону. 20 января Леонид Михельсон передал контроль над ГЭС-2 своей дочери Виктории.

Представитель кинотеатра РБК Светлана Максимченко сообщила, что в 2023 году начнутся работы по восстановлению «Ударника» как фестивального и премьерного кинотеатра. В здании планируют разместить несколько кинозалов, кафе, книжный магазин и пространство для выставочных проектов.

«Ударник» был построен в 1931 году. Его вместимость — до 1,5 тыс. человек. Он входит в состав архитектурного комплекса «Дом правительства». В 1987 году кинотеатр признали памятником архитектуры и включили в объекты культурного наследия. В 2015 году городские власти планировали продать «Ударник», стартовая цена была установлена в размере 559,9 млн руб.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...