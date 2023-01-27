Белоруссия увеличивает тарифы на транспортировку нефти через свою территорию

С 1 февраля компания «Гомельтранснефть Дружба», занимающаяся перекачкой российской нефти через территорию Белоруссии, повысит тарифы на свои услуги. Они вырастут на 9%.

«Тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь, проиндексированы на 9%»,— говорится в пресс-релизе на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Также будут повышены тарифы на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутам.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — это белорусский оператор системы магистральных нефтепроводов «Дружба». В ноябре 2022 года она предложила «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти через территорию Белоруссии на 39% с 2023 года.

О повышении тарифов на транспортировку нефти по «Дружбе» — в материале «Ъ» «Боевая "Дружба"».

Андрей Сапожников