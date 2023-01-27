В Госдуме предложили ограничить доступ зарубежных компаний к данным об экономике России

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил ограничить доступ к данным о российской экономике для компаний из недружественных стран. По его словам, это необходимо в рамках ответных мер на санкции Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Теперь мы не можем получать маркетинговую информацию о европейцах. При этом сегодня мы никак не контролируем объем собираемых данных на нашем рынке, потому что половина российского рынка маркетинговых услуг, маркетинговых исследований занимают организации, которые напрямую или косвенно принадлежат американскому или европейскому капиталу»,— сказал Антон Горелкин в ходе круглого стола в Общественной палате (цитата по «РИА Новости»).

Открытые данные о российской экономике, отметил господин Горелкин, могут быть использованы зарубежными правительствами как отчеты о состоянии социально-значимых российских рынков.

Девятый пакет санкций Евросоюза был опубликован 16 декабря. В частности, он включает в себя запрет на оказание услуг россиянам по рекламе, исследованию рынка и опросам общественного мнения, а также запрет европейским гражданам занимать руководящие должности в российских компаниях, которые контролируются государством.

Лусине Баласян