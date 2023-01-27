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Коммерсантъ FM
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В Кремле с пониманием относятся к ужесточению миграционных норм в Казахстане

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с пониманием относятся новым правилам въезда иностранцев, которые ввел Казахстан. Они вступили в силу сегодня, 27 января. При этом очень важно, чтобы права граждан России, посещающих Казахстан, соблюдались, поэтому Москва продолжит контакты с Астаной по этому вопросу, подчеркнул пресс-секретарь.

Согласно новым правилам, гражданам стран—членов Евразийского экономического союза (среди них — Россия) можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Дмитрий Песков заявил, что в Казахстане все равно действует механизм вида на жительство, «тем более» — для граждан стран ЕАЭС.

«Понятно, что там (в Казахстане.— "Ъ") сейчас образовалось достаточно много людей, которые там находились, находятся транзитом или выбрали какую-то другую из перечисленных стран как место проживания и работы, и тоже понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находятся граждан, для этого просто надо оформлять вид на жительство»,— сказал Дмитрий Песков.

Новые правила пребывания в Казахстане также устанавливают упрощенный порядок получения разрешения на постоянное проживание (ПМЖ) в республике для иностранцев с востребованными профессиями, включая IT-специалистов, экологов, металлургов, архитекторов и химиков. Изменения иммиграционной политики в Казахстане не распространяются на тех, кто приехал в республику до 27 января. В 2022 году в Казахстане обосновались десятки тысяч россиян: за год в страну въехало около 2,9 млн граждан России.

Подробнее о новых правилах въезда в Казахстан — в публикации «Ъ» «Никто не вечен в Астане, и в Алматы никто не вечен».

Эрдни Кагалтынов

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