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Коммерсантъ FM
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В Казахстане вступили в силу новые правила въезда иностранцев

В Казахстане с сегодняшнего дня, 27 января, вступили в силу изменения в правилах въезда и пребывания иммигрантов в стране, а также их выезда. Теперь гражданам стран—членов Евразийского экономического союза можно будет находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода. При этом металлурги и айтишники могут получить разрешение на ПМЖ в упрощенном порядке.

Новые правила пребывания в Казахстане не распространяются на тех, кто приехал в республику до 27 января. В 2022 году в Казахстане обосновались десятки тысяч россиян: за год в страну въехало около 2,9 млн граждан России. Сейчас власти Казахстана проводят миграционную реформу, включающую изменение визовых правил и порядка получения права на постоянное проживание.

О новых правилах въезда в республику — в материале «Ъ» «Никто не вечен в Астане, и в Алматы никто не вечен».

Лаура Кеффер

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